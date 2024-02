Poliisi paljasti mittavan huumausainekokonaisuuden – tutkinnassa takavarikoitiin erittäin vaarallista opioidia

Helsingin poliisilaitos on paljastanut laajan huumausaineiden välityskokonaisuuden, jossa epäillään välitetyn satoja kiloja huumausaineita. Poliisi takavarikoi esitutkinnassa poikkeuksellisen vaarallista synteettistä opioidia, jota on havaittu levitettävän Suomessa entistä enemmän.

Helsingin poliisilaitos on tutkinut pääosin vuoden 2023 aikana tapahtunutta laajaa huumausaineiden maahantuonti ja -levityskokonaisuutta. Esitutkinnassa selvisi, että rikollisverkosto on tuonut Suomeen noin 200 kiloa amfetamiinia ja kymmeniä kiloja kokaiinia. Tutkinnan yhteydessä poliisi takavarikoi kymmeniä kiloja amfetamiinia sekä pienempiä määriä muita huumausaineita.

Esitutkinnan alussa poliisi kohdisti tutkintatoimia henkilöihin, joilla epäiltiin olevan keskeinen rooli huumausaineiden jakeluportaassa pääkaupunkiseudun alueella. Poliisin selvittämien tietojen mukaan erään keskeisen epäillyn roolina oli hankkia asiakkaita uusille huumausaine-erille. Henkilön toimintaa seuraamalla poliisille selvisi lisää asiaan liittyviä henkilöitä, joilla oli erilaisia rooleja huumausainekauppaan liittyvässä toiminnassa.

Syyskuussa 2023 poliisi teki kotietsinnän Vantaalla sijaitsevaan asuntoon, jossa yhden kokonaisuuteen liittyvän henkilön epäiltiin säilyttävän huomattavia määriä huumausaineita. Etsinnällä takavarikoitiin noin 40 kiloa amfetamiinia sekä useita ampuma-aseita.

– Kokonaisuudessa on ollut kyse verkostomaisesta toimintatavasta, jossa Suomessa toimivat henkilöt eivät ole tunteneet toisiaan kovinkaan hyvin tai he ovat linkittyneet toisiinsa varsin löyhästi. Verkostoa ja sen keskeisiä Suomessa toimivia henkilöitä on poliisin tietojen mukaan ohjeistettu Albaniasta käsin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Juurikkamäki.

Osa kokonaisuuteen liittyvistä tapahtumista on käsitelty jo aiemmin käräjäoikeudessa. Nyt syyteharkintaan siirtyvässä osuudessa pääasiassa törkeistä huumausainerikoksista epäillään yhteensä 21 henkilöä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna.

Suomessa liikkuu erittäin vaarallista synteettistä opioidia

Tutkintakokonaisuuden yhteydessä poliisi takavarikoi huumausaineita useasta eri maahantuontierästä. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että huumausaineiden laatu ja sisältö vaihtelivat merkittävästi.

Takavarikoiduista huumausaineista löytyi erityisen vaarallista metonitatseeni -nimistä ainetta, joka on noin 10 kertaa voimakkaampaa kuin fentanyyli. Tutkinnan yhteydessä takavarikoitiin noin tuhat kappaletta ulkoisesti Subutexilta näyttäviä tabletteja, jotka todellisuudessa sisälsivät metonitatseenia. Myös amfetamiinin osalta varsinkin viimeisimpien esitutkinnassa takavarikoitujen erien osalta havaittiin, että aine sisälsi paljon muutakin kuin amfetamiinia.

Metonitatseenitabletteja on takavarikoitu myös muiden esitutkintojen yhteydessä ja havainnot kyseisestä aineesta ovat kasvussa Suomessa. Vuoden 2023 aikana aineen on epäilty aiheuttaneen useita huumekuolemia.

– Metonitatseeni on erityisen vaarallista, koska yksikin tabletti voi pahimmillaan johtaa kuolemaan. Huumausaineiden ulkonäöstä ei voi päätellä, mitä ne todellisuudessa sisältävät. Huumausaineiden ostaja ei voi siis koskaan varmuudella tietää, onko aine sitä, mitä sen väitetään olevan, Juurikkamäki muistuttaa.