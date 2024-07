Puolalainen europarlamentaarikko: ”Ursula von der Leyenin kuuluisi olla vankilassa” – katso video

Euroopan parlamentti kokoontui torstaina äänestämään siitä, valitaanko Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uudelleen seuraavaksi viideksi vuodeksi. Enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä äänesti von der Leyenin jatkamisen puolesta, mutta parlamentissa oli paljon kriittisiä ääniä – myös Puolan kansalliskonservatiiveilta.

Päivä sen jälkeen, kun EU:n tuomioistuin päätti, että Ursula von der Leyenin johtama Euroopan komissio ei antanut yleisölle ”riittävän laajaa tietoa” rokotesopimuksista, jotka unioni teki lääkeyhtiöiden kanssa, tuki komission puheenjohtajalle pysyisi vahvana.

Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä 719 jäsentä, ja von der Leyenille vaadittu enemmistö oli 360 ääntä. 401 jäsentä äänesti puolesta, 284 vastaan ja 22 pidättyi äänestämästä tai ääni oli mitätön. Tämä tarkoittaa, että von der Leyen pysyy tehtävässään vuoteen 2029 asti.

Äänestyksen lähestyessä alkoi vaikuttaa siltä, että ääniä von der Leyenin tueksi olisi tulossa muun muassa vihreiltä. Vihreät mepit Ville Niinistö ja Maria Ohisalo kertoivat tiedotteella tukevansa von der Leyenia toiselle kaudelle. Niinistö arvioi äänestyksen jälkeen, että ryhmästä olisi tullut 41-44 ääntä.

”Von der Leyenin kuuluisi olla vankilassa” – ”Ursula, sinä tapat ihmisiä!”

Enemmistö tuki von der Leyeniä, mutta myös useat esittivät voimakasta kritiikkiä. Yksi tällainen poliitikko on Ewa Zajaczkowska-Hernik Puolan kansalliskonservatiivisesta Konfederacja-puolueesta. Hän ei säästellyt sanojaan arvostellessaan von der Leyeniä parlamentissa.

Zajaczkowska-Hernikin mukaan von der Leyenin kuuluisi olla vankilassa Eurooppaan suuntautuvan massamaahanmuuton ja rikollisuuden lisääntymisen jälkeen, kun maahanmuuttajat muun muassa raiskaavat eurooppalaisia. Puolalainen poliitikko kritisoi myös EU:n niin sanottua vihreää siirtymää.

”Olet vastuussa jokaisesta raiskauksesta, jokaisesta pahoinpitelystä, jokaisesta tragediasta, jonka laittomien maahanmuuttajien tulva aiheuttaa”, hän sanoi osoittaen sanansa suoraan ylimmälle byrokraatille.

European Parliament Member Ewa Zajaczkowska confronts the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. We need more people like Ewa to fight for our countries. Do you agree? pic.twitter.com/NghgFOunjT — Aleksandra Huk (@HukAleksandra) July 18, 2024

Romanialainen europarlamentaarikko Diana Sosoaca saatettiin ulos Euroopan parlamentista huudettuaan von der Leyenille täysistunnon aikana.: ”Ulos, Ursula!” ja ”Sinä, Ursula, tapat ihmisiä!”

Von der Leyen aikoo kitkeä ”väärät ajatukset” ja estää äänestämästä ”vääriä puolueita”

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi alkukesästä, että jos hänet valitaan uudelleen, hän hillitsee sananvapautta ”demokratian kilvellä”.

Puheenjohtaja vertasi sitä, mitä hän aikoo ottaa käyttöön, EU:n kansalaisten ”immunisoimiseen” ajattelemasta ”vääriä” asioita ja äänestämästä ”vääriä” puolueita. Tämä tapahtuu estämällä tehokkaasti ”valeuutisten” leviäminen.

”Sen sijaan, että infektiota hoidetaan, kun se on jo tarttunut, on parempi rokottaa, jotta elimistömme on rokotettu. Koska disinformaatio on riippuvainen siitä, että ihmiset välittävät sitä eteenpäin, on tärkeää, että he tietävät, mitä pahantahtoinen informaatiovaikuttaminen on ja mitä tekniikoita se sisältää. Kun tieto lisääntyy, riski joutua vaikutuksen kohteeksi pienenee. Se rakentaa yhteiskunnan sietokykyä, jota tarvitsemme”, von der Leyen sanoi.

Torstaina EU-johtaja sanoi, ettei hän ”koskaan hyväksy sitä, että demagogit ja ääriainekset tuhoavat eurooppalaisen elämäntapamme”.

Hän arvosteli myös Unkarin pääministeriä Viktor Orbánia tämän matkoista Volodymyr Zelenskyin luo Kiovaan, Vladimir Putinin luo Moskovaan, Xi Jinpingin luo Pekingiin ja Donald Trumpin luo Floridaan. Von der Leyenin mukaan kyseessä ei ollut rauhanmatka vaan ”myönnytysoperaatio”.

Lähde: STT, European Parliament