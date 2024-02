Puolan maanviljelijät uhkaavat sulkea Saksan vastaisen rajan vastalauseena

Puolan maanviljelijät aikovat sulkea tärkeän rajanylityspaikan Saksan kanssa vastalauseena EU:n uusille ”vihreille” säännöille, kuten päästöjen raja-arvoille.

Tiedotusvälineiden mukaan toiminta, jonka odotetaan kestävän 24 tuntia, vaikuttaa Varsova-Berliini-moottoritiellä Slubicen ja Frankfurt am Oderin rajanylityspaikalla.

Puolalaiset maanviljelijät vastustavat uusia EU:n sääntöjä, joiden he sanovat vaikeuttavan maataloustuotteiden tuontia unioniin. The Guardianin mukaan he protestoivat myös uusia, tiukempia maatalouden päästörajoja vastaan, joiden he sanovat uhkaavan heidän olemassaoloaan.

Slubicen ja Frankfurt am Oderin rajanylityspaikan saarto on yksi monista puolalaisten maanviljelijöiden toimista. Aiemmin maanviljelijät ovat sulkeneet Ukrainan vastaisen rajan vastalauseena ukrainalaisen viljan tuonnille. Mielenosoituksia on järjestetty myös Varsovassa ja muissa Puolan kaupungeissa, kertoo puolalainen Rzeczpospolita.

Saarto voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä Puolan ja Saksan välisessä tavaraliikenteessä.

Puolan viljelijöiden protestit voivat aiheuttaa taloudellisia tappioita sekä Puolalle että EU:lle.

On epäselvää, kuinka kauan protestit kestävät. Euroopan komissio on The Guardianin mukaan kehottanut Puolaa löytämään ratkaisun konfliktiin. Neuvottelut Puolan viranomaisten ja maanviljelijöiden välillä ovat käynnissä.

