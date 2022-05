Puolustusvoimien kesäkiertue käynnistyy kesäkuussa

Puolustusvoimien kesäkiertue näkyy ja kuuluu kesäkuun aikana 12 paikkakunnalla ympäri Suomen. Kesäkiertueen ohjelmaan kuuluu energisen sotilasmusiikin ohella Puolustusvoimien toiminnan ja kaluston esittelyä, kerrotaan Puolustusvoimien julkaisemassa tiedotteessa.

– Kesäkiertueella Puolustusvoimat on lähellä suomalaisia. Olemme kiertueen suunnittelussa huomioineet myös niitä paikkakuntia, joissa Puolustusvoimilla ei ole varuskuntia. Kutsumme kaikki viihtymään iloiseen kesäfestivaaliin, jossa pääsee tutustumaan myös Puolustusvoimien kalustoon ja suorituskykyyn, toteaa Pääesikunnan komentopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari.

Kesäkiertueen pääsymaksuttomissa tapahtumissa on musiikkitarjontaa sotilasmusiikista ja bluesista poppiin ja rockista souliin. Ilmavoimien Big Band käynnistää tapahtumat kello 18 solistinaan Heikki Silvennoinen.

Ilta jatkuu Souls of Women -trion esiintymisellä. Emilia Vihannon, Iina Mutikaisen ja Klaara Koivusen kokoonpano tuo lavalle soul-musiikin helmiä mm. Whitney Houstonilta ja The Weather Girlsilta. Souls of Women -trion kanssa esiintyy paikkakunnittain vaihtuva ammattisoittokunta.

Illan musiikkiosuuden päättää Varusmiessoittokunnan Show Band. Varusmiesten tähdittämän noin 20-henkisen bilebändin bravuurina on niin klassisen rockin klassikot ja menevät funkit, kuin myös nykypäivän tunnetuimmat pop- ja rap-hitit.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Konserttiohjelma

– Kello 18 Ilmavoimien Big Band solistinaan Heikki Silvennoinen

– Kello 19 Souls of Women -trio, Kaartin Combo/Laivaston Big Band/Rakuunasoittokunnan Big Band/Lapin sotilassoittokunnan Big Band

– Kello 20 Varusmiessoittokunnan Show Band

Kiertueaikataulu ja -paikkakunnat

Katso tapahtumakohtaiset tiedot kunkin tapahtuman sivulta (linkit alla).

Ke 1.6. Tampere

To 2.6. Turku

Pe 3.6. Lahti

La 4.6. Helsinki

Ti 7.6. Joensuu

Ke 8.6. Kuopio

Pe 10.6. Kouvola

La 11.6. Lappeenranta

Ti 14.6. Kokkola

Ke 15.6. Oulu

Pe 17.6. Rovaniemi

La 18.6. Kajaani

