Puolustusvoimista reserviin noin 1 400 varusmiestä

Puolustusvoimat 13.9.2023 8.35 | Tiedote

Vuoden 2023 ensimmäisen saapumiserän 255 päivää palvelleet varusmiehet kotiutuvat keskiviikkona 13. syyskuuta 2023. Puolustusvoimista kotiutuu yhteensä 1 386 ja Rajavartiolaitoksesta 4 varusmiestä.

Suurimman osan varusmiehistä kotiuttaa Maavoimat, yhteensä noin 900 henkilöä. Merivoimista kotiutuu noin 350 ja Ilmavoimista noin 140 varusmiestä. Kotiutuvista 74 on naisia. Kaikista varusmiehistä noin 14 prosenttia suorittaa 255 päivän pituisen varusmiespalveluksen.

Nyt kotiutuvat varusmiehet ovat palvelleet miehistön erityistaitoa ja ammattimaista osaamista vaativissa tehtävissä. Puolustusvoimat kouluttaa erityisosaajia omaa alaansa vastaaviin sodan ajan tehtäviin. Tehtävissä pääsee hyödyntämään osaamistaan ja hankkimaan arvokasta työkokemusta. Esimerkkejä erityistaitoja vaativista miehistön tehtävistä ovat: lääkintämies, sotilaspoliisi, sotakoiranohjaaja, kybervarusmies, viestintävarusmies, varusmiessoittaja, tutkimusavustaja sekä kirkollisen alan tehtävät.

Varusmiespalvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää. Upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavien asevelvollisten palvelusaika on 347 päivää. Miehistön erityistaitoa ja ammattimaista osaamista vaativiin tehtäviin koulutettavien palvelusaika on 255 päivää. Muilla miehistötehtäviin koulutettavilla on 165 päivän palvelusaika.

Erilaisiin palvelustehtäviin pääset tutustumaan tarkemmin tästä linkistä