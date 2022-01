Ranska määrää moskeijoita suljettavaksi vihapuheen ja väkivallan lietsonnan vuoksi

Pohjois-Ranskassa sijaitseva moskeija on määrätty suljettavaksi kuudeksi kuukaudeksi väkivaltaan yllyttämisestä.

Oisen departementin prefektuurin mukaan Beauvais’ssa sijaitseva suuri moskeija suljettiin vihaan ja väkivaltaan yllyttämisen, sekä jihadin puolustamisen vuoksi.

Ranskan sisäministeri Gérald Darmanin ilmoitti 14. joulukuuta, että hän oli käynnistänyt tämän moskeijan hallinnollisen sulkemismenettelyn kristittyjen, homoseksuaalien ja juutalaisten vastaisten saarnojen vuoksi.

Moskeijaa ylläpitävän ”Espoir et Fraternité” (”Toivo ja veljeys”) -järjestön asianajaja Samim Bolaky kertoi AFP:lle valittaneensa päätöksestä Amiensin hallinto-oikeuteen.

Bolaky sanoi, että viranomaisten kohteena olivat ”erään moskeijan imaamin – joka on sittemmin pidätetty virantoimituksesta, ja hänen vapaaehtoisesti pitämän saarnan aikana esittämät huomautukset”. Espoir et Fraternité -yhdistys on ”aina taistellut terrorismia vastaan ja edistänyt yhdessä elämistä”.

Mutta sisäministeriö kiistää tämän sanomalla, että mies ”esiintyi satunnaisena puhujana, vaikka todellisuudessa toimii tavallisena imaamina. Hän oli esittänyt huomautuksia, jotka ylistävät jihadismia ja jihadistitaistelijoita, joita hän kuvaa sankareiksi”.

Imaamin sanotaan myös puolustaneen ”islamin kurinalaista noudattamista ja sen ylivertaisuutta tasavallan lakeihin nähden”. Lisäksi hänen huomautuksissaan moitittiin ”vääräuskoisia ja esiteltiin länsimaiset yhteiskunnat islamofobisina”, sisäministeriöstä sanottiin. Huomautuksissa kehotettiin viranomaisten mukaan myös ”uskovia irtautumaan tasavallasta”.

Ranskan viranomaiset ovat sulkeneet yli 25 moskeijaa elokuun lopulla voimaan tulleen kiistanalaisen separatismilain hyväksymisen jälkeen.

Ranskassa on 2620 muslimien jumalanpalveluspaikkaa

Darmanin kertoi LCI-uutiskanavalle aiemmin tässä kuussa, että viimeisen puolen vuoden aikana viranomaiset ovat valvoneet 99 radikalismista epäiltyä moskeijaa. Koko maassa on yhteensä 2620 muslimien jumalanpalveluspaikkaa. ”Näistä 99:stä moskeijasta 21 on suljettu, ja kuusi on parhaillaan suljettavana”, Darmanin sanoi.

”Huomasimme myös, että 36 näistä moskeijoista oli hyväksynyt tasavallan vaatimukset – joko lähteä tietystä liittovaltiosta tai erottaa vaarallisena pitämämme imaami, tai lopettaa ulkomainen rahoitus, sekä yhteensovittaa toiminta määräystemme mukaiseksi. Tämän vuoksi poistimme heidät listalta.”

Lain voimaantulon jälkeen on myös lakkautettu useita yhdistyksiä, muun muassa Ligue de Defense Noire Africaine, joka kuvaili itseään ”vallankumoukselliseksi liikkeeksi afrikkalaisten ja heidän jälkeläistensä oikeuksien puolustamiseksi”, Nawa Centre d’Etudes Orientales et de Traduction -kustantamo, jota syytettiin jihadin laillistamisesta, ja äärioikeistolainen Alvarium-ryhmä vihan lietsonnasta.

Lähde: Euronews