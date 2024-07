Ranskan poliisi pidätti mahdolliset ISIS:n itsemurhapommittajat

Ranskassa on pidätetty ”useita” epäiltyjä terroristeja, joiden tavoitteena ovat vuoden 2024 Pariisin olympialaiset. Tiedustelulähteen mukaan pidätetyt ovat yhteydessä Islamilainen valtio-Khorasanin maakuntaan (ISKP), joka on Islamilaisen valtion (IS/ISIS) terroristiryhmän haara ja joka on vastuussa maaliskuussa 2024 venäläisiin siviileihin kohdistuneesta Krokodin kaupungintalon iskussa.

Toinen ryhmään liittyvä henkilö pidätettiin Saksassa viime kuussa sen jälkeen, kun kävi ilmi, että hän oli hakenut töitä järjestysmiehenä, joka huolehtii turvallisuudesta UEFA:n jalkapallon Euroopan mestaruuskisojen ”oheistapahtumissa”. ISIS uhkasi aiemmin huhtikuussa suuria jalkapallokeskuksia, joissa pelattiin UEFA:n Mestarien liigan otteluita.

Ranskan sisäministeri Gérald Darmanin ei ole paljastanut myöhemmin tässä kuussa alkaviin olympialaisiin liittyvien juonien luonnetta. Raporttien mukaan pidätetyt ovat kuitenkin epäiltyjä ”itsemurhapommittajia”.

Kun yhä uusia raportteja tulee ISIS:n terrorisuunnitelmista, jotka kohdistuvat runsaslukuisiin urheilutapahtumiin, kirjailija Yasmine Mohammed sanoi, että ”nämä viimeisimmät tuoreimmat uutiset … eivät yllätä ketään.”

Breaking News that will surprise absolutely no one:

French intelligence agents have arrested several would-be ISIS suicide bombers after they thwarted two terror plots targeting the Paris Olympics. https://t.co/DdkoY5rYh0

— Yasmine Mohammed 🦋 ياسمين محمد (@YasMohammedxx) July 10, 2024