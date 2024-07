Ranskan Rouenin katedraalissa syttyi tulipalo

Rossignol kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että kaikki julkiset voimavarat on otettu käyttöön palon sammuttamiseksi.

Palokunnan mukaan se sai hälytyksen puolenpäivän aikaan ja paloa lähti sammuttamaan yli 60 palomiestä.

Viestipalvelu X:ssä julkaistuissa videoissa näkyy katedraalin tornista nouseva paksu savu, joka muistutti monia vuoden 2019 tulipalosta Notre Dame de Parisissa, keskiaikaisessa katolisessa katedraalissa Pariisissa.

”Tapaus sattui muutama päivä sen jälkeen, kun vasemmistopuolueet voittivat Ranskan vaalit”, toimittaja Sachin Jose kirjoitti X-kanavalla.

The historic Rouen Catholic cathedral in France, whose construction dates back to the 12th century, is on fire. The incident comes a few days after the victory of leftist parties in the French elections. pic.twitter.com/tdeLxCgcaC

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) July 11, 2024