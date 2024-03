Raportti: Opiskeluun liittyvät oleskelulupahuijaukset paljon pelättyä pahempia

Kolmansista maista Ruotsiin opiskelemaan tulosta, kuten useimmista muista maahanpääsytavoista, on tullut laajalle levinnyt väärinkäytös. Jopa kolmella neljästä henkilöstä, jotka väittävät haluavansa opiskella Ruotsissa ja joille myönnetään lupa opiskeluun, on muita motiiveja.

Monissa kehitysmaissa Ruotsia sekä Suomea markkinoidaan maana, johon kannattaa mennä, jos haluaa saada tukia ja sosiaalietuuksia. Turvapaikkaoikeuden väärinkäyttö hyvinvointisiirtolaisena on yksi yleisimmistä keinoista päästä Ruotsiin ja Suomeen.

Toinen suosittu keino on hyödyntää työperäistä maahanmuuttoa koskevien säännösten monia porsaanreikiä ja puutteellista valvontaa. Vähemmän julkisuutta saanut mutta vähintään yhtä altis petoksille on mahdollisuus saada oleskelulupa opiskelua varten.

Kolmella neljästä on muut motiivit kuin opiskelu

Ruotsin maahanmuuttoviraston tuoreesta raportista – jota ei ollut tarkoitus julkistaa, mutta johon Fokus on tutustunut – käy ilmi, että jopa kolmella neljästä viraston myöntämästä opiskeluluvasta on myöhemmin aivan muita motiiveja kuin älyllinen kehittyminen ruotsalaisissa yliopistoissa.

Yksi yleisimmistä motiiveista on päästä osalliseksi Ruotsin verorahoitteisesta sosiaali- ja etuusjärjestelmästä, johon opinto-oleskelulupa oikeuttaa. Opiskelun sijaan he kuitenkin menevät maan alle ja tekevät pimeää työtä.

Erittäin suotuisa oleskelulupatyyppi

Lisäksi yhden lukukauden jälkeen saa työluvan automaattisesti ilman, että kysytään tai tarkistetaan, että on todella opiskellut. Sen jälkeen voi jatkaa oleskelua Ruotsissa määräämättömän ajan, vaikka olisi tullut Ruotsiin väärin perustein.

Oleskeluluvan saaminen opiskelua varten, josta tulee työlupa, on houkuttelevaa: hakijan ei tarvitse esittää työtodistusta työluvan saamiseksi. Uutta vaatimusta 27 000 kruunun (n. 2 400 euron) vähimmäiskuukausipalkasta ei sovelleta tähän ryhmään, ja on myös mahdollista tuoda maahan perheenjäseniä, joiden ei myöskään tarvitse esittää työtodistusta.

Ihmiskaupan ja prostituution välineet

Mahdollisuutta saada oleskelulupa opiskelua varten käytetään laajalti myös ihmiskauppaan ja prostituutioon. Eräät maat erottuvat tässä yhteydessä edukseen. Yksi niistä on Nigeria.

Monet nuoret nigerialaisnaiset hakevat ja saavat oleskeluluvan Ruotsiin opiskelua varten, vaikka maahanmuuttoviraston työntekijät tietävät, että lähes yksinomaan parittajat ja ihmiskauppajengit tuovat tänne naisia prostituutiota varten.

Jengit maksavat matkakulut jne. ja hoitavat myös hallinnolliset asiat, usein Nigerian Ruotsin suurlähetystön kautta. Naiset joutuvat maksamaan uudelleen, kun prostituutiosta saatavat rahat alkavat rullata. Heti kun he laskeutuvat lentokoneella Ruotsiin ja hakevat paperinsa, he katoavat Ruotsin viranomaisten näkyvistä.

Korkeakoulujen kannustamana

Tällaista ihmiskauppaa rohkaisee myös useiden ruotsalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen naiivi johto. Ne kampanjoivat aktiivisesti Afrikan maiden suuntaan houkutellakseen ihmisiä sieltä.

Keskittyminen viittaa siihen, että kyse ei ehkä ole pelkästään naiiviudesta, vaan tunnetusti vasemmistolaisuuteen suuntautuneiden korkeakoulujen keskuudessa saattaa olla myös aktivistisia motiiveja avata reittejä Ruotsiin Afrikasta ja arabimaailmasta tuleville siirtolaisille.

Tähän viittaa se, että niiden kampanjat tekevät yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, jotka eivät keskity korkeakouluopintoihin vaan mainostavat Ruotsia hyvinvoinnin maana, jossa on ”elämää muuttavia pakettiratkaisuja sinulle ja perheellesi” ja ”ilmaista koulunkäyntiä lapsille”.

Ruotsin maahanmuuttovirastoa arvostellaan

Ruotsin maahanmuuttovirastoa arvostellaan myös siitä, että se on ilmeisesti vastustanut hallituksen direktiiviä valvonnan tiukentamisesta. Viraston hallintovirkamiehet myöntävät vastoin parempaa tietoaan oleskelulupia korkeatasoisia akateemisia kursseja varten nuorille, köyhille nigerialaistytöille, joiden voidaan perustellusti olettaa olevan vailla peruskouluopetusta tai jopa luku- ja kirjoitustaidottomia.

Ruotsidemokraatit ja Tidöunderlagetin kolme hallituspuoluetta ovat antaneet Ruotsin maahanmuuttoviraston tehtäväksi tutkia, missä määrin hyvinvointimuuttajat ovat käyttäneet väärin opiskelua varten myönnettyjä oleskelulupia päästäkseen käsiksi Ruotsin verorahoitteisten tukien ja hyvinvointipalvelujen koko kirjoon ja/tai laillisille tai pimeille työmarkkinoille.

Maahanmuuttoviraston raportti toimitetaan hallitukselle ja esitellään 1. huhtikuuta, toivottavasti sitä ei luulla aprillipilaksi. Mutta sisäinen raportti, jonka päällä virasto on istunut pitkään ilman hälytyskellojen soittamista, osoittaa jo nyt, että huijaus ja väärinkäyttö on paljon pelättyä laajempaa.

Kolme neljäsosaa opiskelijoiden maahanmuutosta voidaan epäillä rikolliseksi, ja kolmasosa oleskeluluvan saaneista katoaa Ruotsin viranomaisten tutkasta rinnakkais- ja varjoyhteiskuntiin, joita Ruotsiin on syntynyt pitkäaikaisen ja poikkeuksellisen suuren ei-länsimaisen maahanmuuton seurauksena.

Lähde: Fokus, Samnytt