Romanineuvosto täynnä rikollisia: ”Sulkekaa ja tutkikaa”

Puolet Malmön romanineuvoston jäsenistä on tuomittu rikoksista. Useat heistä on tuomittu neuvoston jäsenyytensä aikana – yksi heistä peräti viisi kertaa. Ei ole ollut mahdollista saada selville, onko neuvostoon kuuluvilla avustusta saaneilla yhdistyksillä toimintaa. Useat ovat ulkomaalaisia, jotka eivät ymmärrä ruotsia. Ruotsidemokraatit (SD) vaativat nyt, että neuvosto lakkautetaan ja että asiasta järjestetään tutkinta.

Romanien yhteisö on pitkään ollut huonosti arvostettu ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Tähän on useita syitä, joista yksi on heidän suuri yliedustuksensa rikosten tekijöinä. Kriittisesti ajattelevat saavat nyt lisää bensaa liekkeihinsä, kun taas ne, jotka istuvat ryhmän maineen parantamiseen tähtäävien organisaatioiden johdossa, sen sijaan vetävät sitä entistäkin huonompaan suuntaan.

Malmön romanineuvosto, joka saa verorahoitteista tukea toimintaansa, puolella jäsenistä on rikosrekisteri. Lisäksi rikoksiin on syyllistytty neuvostossa istuttaessa ja ilmaistessa näkemyksiä, joiden mukaan Ruotsin kansan näkemys romaneista perustuu ”ennakkoluuloihin ja rasismiin”.

Luettelo rikoksista, joihin romanineuvoston jäsenet ovat syyllistyneet yhdistyksen toiminnan ohella, on laaja. Niitä ovat rahanpesurikokset, petokset, ampuma-aserikokset, puukkorikokset, huumausainerikokset, törkeät verorikokset ja verovalvonnan estäminen, varkaudet ja erilaiset talousrikokset.

Neljä jäsentä on ulkomaalaisia, ja heistä useat on tuomittu toistuvasti rikoksista – vähintään kerran vuodessa neuvostossa ollessaan. Useimmat näistä tapauksista liittyvät varkauksiin, jotka ovat vanhuksiin kohdistuvien rikosten ohella rikostyyppi, josta romaniyhteisön jäsenet ovat jo pitkään olleet hyvin tunnettuja.

Ruotsidemokraatit: ”Sulkekaa ja tutkikaa”

Malmön ruotsidemokraatit vaativat toistuvien rikos- ja väärinkäytöspaljastusten jälkeen, että neuvosto, sen alaiset yhdistykset ja koko kunnan yksikkö RIKC (Romanien tietokeskus) suljetaan.

Rikollisuuden ja vahvojen epäilyjen lisäksi, joiden mukaan yhdistyksiä ei ole olemassa tai ne eivät harjoita minkäänlaista toimintaa, neuvosto on myös joutunut käyttämään Malmön kaupungin tarjoamia tiloja. Näitä tiloja käytetään sen sijaan eräänlaisina ”etnisinä tuomioistuimina”, joissa romanioikeudenkäyntejä, niin sanottuja ”Romani kris” -oikeudenkäyntejä, järjestetään romanien rinnakkaisen oikeusjärjestelmän mukaisesti.

”En tiedä, pitäisikö nauraa vai itkeä. Romanineuvosto on ollut olemassa nyt kuusi vuotta, eikä ilmeisesti ole tehty mitään romanien osallisuutta edistävää työtä, kuten romanilasten saamista kouluun tai heidän vanhempiensa saamista luottamaan viranomaisiin enemmän. Sen sijaan se on pitkälti pyrkinyt vakiinnuttamaan romanien uhriaseman”, sanoo oppositiovaltuutettu Magnus Olsson (SD), puolueen vahva mies Malmössä.

SD arvostelee lehdistötiedotteessaan RIKC:tä myös siitä, ettei sillä ole tietoa siitä, onko jäsenyhdistyksillä toimintaa ja jos on, niin mitä.

”Rikollisuutta ja rinnakkaisoikeutta käsittelevästä romanineuvostosta on nyt esitetty niin paljon negatiivisia raportteja. Kaiken tämän valossa olemme jättäneet kunnanvaltuustolle valiokunta-aloitteen, jossa ehdotamme, että romanineuvosto lakkautetaan ja että RIKC:n tarkoitus ja hyöty tarkistetaan perusteellisesti”, Magnus Olsson sanoo.

Ei ymmärrä ruotsia eikä osaa lukea

Useat neuvoston ulkomaalaiset jäsenet, jotka ovat syyllistyneet toistuvasti uusintarikoksiin, ovat myös osoittaneet oikeudenkäynneissä niin huonoa ruotsin kielen taitoa, että he ovat tarvinneet tulkkia. Expressen vahvisti, että he eivät todellakaan osaa ruotsia, kun he ottivat heihin yhteyttä kysyäkseen kysymyksiä.

On myös käynyt ilmi, että useat jäsenet ovat niin taitamattomia, etteivät he ymmärrä lukea tai kirjoittaa sähköpostia. Mutta tässä asiassa RIKC:n edustajat puolustavat parlamentin jäseniä. Romanitaustaisilta ihmisiltä ei voida odottaa tällaista osaamista, he sanovat ja viittaavat siihen, että monet heistä eivät osaa lukea ja kirjoittaa.

Eräs Expressenin haastattelema romanijäsen kuvailee tuetun yhdistyksen toimintaa hänen kotonaan kokoontumiseksi ja puhumiseksi ”vanhoista perinteistä”, kuten ”hevosten myynnistä”. Muuten ei ole ollut mahdollista saada selville mitään siitä, mitä yhdistysten toiminta on tai onko sitä lainkaan. Yhdessä tapauksessa yhdistyksen jäsen myöntää, ettei toimintaa ole ollut ainakaan vuoden 2018 jälkeen.

Sosiaalidemokraattisen puolueen valtuuston puheenjohtaja ei tiedä mitään

Amani Loubani on valtuuston puheenjohtaja ja myös Malmön kaupungin sosiaalidemokraattinen poliitikko. Tästä huolimatta Expressenin kysyessä hänellä ei ole aavistustakaan siitä, mitä muut neuvoston alaiset jäsenet – tuomitut rikolliset ja muut – tekevät edustamissaan romanijärjestöissä. Hän ei myöskään tiedä mitään siitä, mitä järjestöt tekevät tai mitä ne edustavat.

Romanineuvosto työskentelee romanien osallisuuden hyväksi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa muun muassa niin sanotun vähemmistölainsäädännön käyttämistä romanien ja romanien kiintiöiden tukemiseen eri tasoilla kunnan toiminnassa. Se myös torjuu sitä, mitä kutsutaan romanien syrjinnäksi. Asiakirjoissa käytetään usein termejä, kuten Malmön kaupungin ”perusarvot”.

Kukaan ei tiedä, onko kattojärjestö Roma Counciliin kuuluvilla yhdistyksillä todella tällaista toimintaa. Ei edes tiedetä, kuinka moni neuvostossa luetelluista yhdistyksistä on todellisuudessa olemassa, paitsi että ne on rekisteröity yhdistysnumerolla. Sosiaalisesta mediasta ja yleensäkään verkosta tehdyt haut eivät tuota yhtään osumaa, joka viittaisi siihen, että ne tekisivät yhtään mitään.

Kuten romanineuvoston entinen puheenjohtaja Frida Trollmyr – myös sosiaalidemokraattinen poliitikko – myös nykyinen puheenjohtaja Amani Lobani ei tunne neuvoston muodostavia yhdistyksiä. Trollmyrin tavoin hän ei ole vieraillut yhdessäkään yhdistyksessä eikä tiedä, ovatko eri yhdistysten hallitukset pitäneet kokouksia puolentoista vuoden aikana siitä, kun hän otti neuvoston puheenjohtajuuden vastaan.

Loubani voi kuitenkin esittää medialle muutaman juhlallisen lauseen neuvoston yleisestä tavoitteesta rakentaa luottamusta kaupungin romaniyhteisöön. Hän vakuuttaa myös olevansa varma siitä, että yhdistykset ovat vahvasti sitoutuneet romanien osallisuutta koskevaan kysymykseen. Tämä johtuu siitä, että suurin osa niistä on ollut edustettuna neuvostossa usean kauden ajan.

RIKC ei myöskään tiedä mistään mitään

Romanineuvoston yläpuolella on kunnallinen koordinoiva hallintoyksikkö nimeltä RIKC (Roma Information and Knowledge Centre, Romanien tietokeskus). Lobani ja Trollmyr ovat molemmat viitanneet siihen saadakseen tietoa järjestöistä, joka heiltä itseltään puuttuu. Mutta kumpikaan ei ole tavoitettavissa, kun Expressen kysyy joltain, joka tietää jotain järjestöjen toiminnasta.

Mujo Halilovic on keskuksen hyvin palkattu johtaja. Mutta hän ei voi tai halua vastata kysymyksiin. Hän kieltäytyy myös luovuttamasta julkisia asiakirjoja, jotka voivat todistaa, että järjestöillä on ollut toimintaa. Halilovic väittää syyksi, että hänellä ei ole asiakirjoja saatavilla, koska järjestöt ”saivat ne takaisin”.

Sosiaalidemokraatti kieltäytyy kommentoimasta

Expressen on tutkinut romanineuvostoa, sen rikollisia jäseniä ja muita yhdistysten väärinkäytöksiä ja etsinyt käsiinsä myös Malmön kaupungin kunnanvaltuuston kiistellyn puheenjohtajan Katrin Stjernfeldt Jammehin (S). Hän kuitenkin väistää kaikki tiedotusvälineiden kysymykset ja kieltäytyy antamasta haastatteluja.

Lähde: Expressen, Samnytt