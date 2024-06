Ruotsi: Aseistetut teinit taksilla Israelin suurlähetystöön

15-vuotias poika, joka toukokuussa pidätettiin hänen ollessaan matkalla taksilla Israelin suurlähetystöön, on tuomittu 11 kuukauden valvottuun nuorisorangaistukseen törkeästä ampuma-aserikoksesta. Pojan hallussa oli pidätettäessä puoliautomaattinen pistooli ja 11 patruunaa.

Tuomittu oli Internetin chatviestinä saanut ohjeet, mistä pistoolin voi noutaa, ja taksi hakee hänet Israelin suurlähetystölle.

Ruotsin poliisi ei ole saanut selville, kuka antoi ohjeet 15-vuotiaalle. Tuntemattomasta syystä poliisi jätti tutkimatta, mitä pojan oli aseella tarkoitus tehdä saavuttuaan Israelin suurlähetystölle.

Poliisi on asiasta vaitonainen.

”Tutkinta jatkuu, enkä voi kertoa enempää”, sanoo poliisin edustaja.

Tuomittu 15-vuotias väittää, että ei tiennyt olevansa matkalla Israelin suurlähetystöön. Oikeudenkäynnissä tämä todettiin Internetviestien perusteella valheeksi.

Samana päivänä, kun 15- vuotiaan matka Israelin suurlähetystöön estettiin, Ruotsin poliisi pysäytti myös kaksi muuta teiniä matkalla samaan paikkaan. Vuorokautta myöhemmin Israelin suurlähetystöllä oli ammuskelu, josta epäillään 14- vuotiasta poikaa.

Israel syyttää tapauksista Irania, jonka tukeman Hizbollah-järjestön kanssa Israel on sodan partaalla. Lokakuussa syttynyt Gazan sota on saanut juutalaisten ja muslimien välit tulehtumaan äärimmilleen. Sodassa on kuollut kymmeniä tuhansia palestiinalaisia, pääsiassa siviilejä.

Lähde SVT