Ruotsi: Hiv-tartunnan saaneiden ilmoitusvelvollisuus saatetaan poistaa

Ruotsin hallitus on päättänyt lisäohjeesta kyselyyn tulevan infektioiden torjunnan vahvistamisesta. Tämä saattaa johtaa siihen, että niin sanotusti ”hyvin hoidettua hiviä” sairastavat henkilöt vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta. Ruotsin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö ( RFSL) on tyytyväinen päätökseen, mutta haluaisi mennä vielä pidemmälle.

Ruotsin hallituksen mukaan direktiivi sisältää useita tärkeitä elementtejä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että infektiolaki on asianmukainen ja oikeasuhteinen suhteessa yksilön velvollisuuksiin ehkäistä tartuntojen leviämistä.

”Tämä on sekä tärkeää että monien kauan odottama asia. Nykyään valtaosa hiv-tartunnan saaneista ihmisistä saa hyvin hallittua hoitoa, mikä tarkoittaa, ettei tartunnan leviämisen riskiä seksuaalisessa kanssakäymisessä ole. Hoitavat lääkärit voivat jo nyt vapauttaa hyvin hoidetut henkilöt ilmoitusvelvollisuudesta, mutta tieto tästä mahdollisuudesta ja sen soveltaminen vaihtelee, joten ilmoitusvelvollisuutta on kiireellisesti tarkistettava”, sanoo sosiaaliministeri Jakob Forssmed (KD).

Nykyisessä muodossaan ilmoitusvelvollisuus on ollut voimassa vuodesta 1985 lähtien, ja se edellyttää, että hiv-tartunnan saaneiden on ilmoitettava siitä seksikumppanilleen. Nyt tähän saattaa kuitenkin tulla muutos.

RFSL, joka on jo pitkään kritisoinut ilmoitusvelvollisuutta, pitää tarkistettua lakia tervetulleena, sillä se katsoo sen osaltaan leimaavan hiv-tartunnan saaneita ihmisiä.

”On ilahduttavaa, että hallitus on avautumassa menneen ajan jäänteenä olevan ilmoitusvelvollisuuden poistamiseksi. RFSL on taistellut hiv-tartunnan saaneiden ihmisten haavoittuvuuden vähentämiseksi Ruotsissa yli 40 vuotta, ja tämä on tärkeä osavoitto”, sanoo RFSL:n puheenjohtaja Peter Sidlund Ponkala.

He haluaisivat, että hallitus poistaisi ilmoitusvelvollisuuden tiedottaa kaikille hiv-tartunnan saaneille.

”RFSL haluaa, että hallitus tutkii mahdollisuutta poistaa kaikille hiv-tartunnan saaneille suunnattu ilmoitusvelvollisuus. ”Nyt tehty erottelu on valitettavaa, koska se leimaa ne, joilta puuttuu hyvin hoidettu hoito”, sanoo Ponkala.

RFSL:n mielestä ilmoitusvelvollisuuden poistaminen vain henkilöiltä, joilla on vaikeasti mitattavat virusmäärät, olisi harhaanjohtavaa ja järjestön mukaan vaarana olisi, että se antaisi vääränlaisen turvallisuudentunteen, loisi tarpeettomia kynnysarvoja testaamiselle ja olisi siten vastoin infektioiden torjuntatyötä.

Raportti on toimitettava tammikuuhun 2026 mennessä.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: