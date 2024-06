Ruotsi: Kuninkaallisesta kirjastosta löytyi suomenkielinen aarre

Kuninkaallinen kirjasto Tukholmassa on Ruotsin kansalliskirjasto. Sinne on kerätty Ruotsin valtakunnassa painettujen kirjojen vapaakappaleita vuodesta 1661.

Kirjaston arkistosta, 40 metriä maan alta, löydettiin vastikään ennestään tuntematon, suomenkielinen katkelma tekstistä.

Löydetty teksti on painettu puhe, jolla käräjätuomari antoi toimintaohjeet käräjäoikeuksissa toimiville miehille. Ruotsin vallan aikaan byrokratian kieli oli ruotsi, mutta alemmilla tasoilla, kuten käräjillä, tuomarit, lautamiehet, syyttäjä ja syytetty olivat usein suomenkielisiä, ja tarvitsivat ohjeet omalla kielellään.

”Voimme olla melko varmoja siitä, että katkelma on peräisin Turusta”, kertoo Kuninkaallisen kirjaston kirjastonhoitaja Wolfgang Undorf. ”Tarkemmin sanottuna Turun yliopiston kirjapainosta. Sitä ei ole painettu Tukholmassa Suomeen toimitettavaksi”.

Turun yliopisto (nyk. Helsingin yliopisto) on perustettu vuonna 1640.

Puheen katkelma on säilynyt ja pysynyt piilossa, kun sitä on käytetty kirjan kannen täytteenä.

Kuninkaallisen kirjaston löytö on harvinainen, sillä tuolta ajalta on säilynyt vain vähän suomenkielisiä lakitekstejä. Säilynyt katkelma on aarre vanhaa suomenkieltä tutkiville. Tekstistä on löytynyt muun muassa aiemmin tuntemattomat ilmaukset ”silmäinpaine”, joka merkitsee silmien sulkemista, sekä ”häpiän mies”, jolla ilmeisesti viitattiin lakia tai maan tapaa rikkoneeseen.

