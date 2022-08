Ruotsi: Maahanmuuttoministeri haluaa rajoittaa pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien määrää ”herkillä asuinalueilla”

”Mielestäni on huono asia, että on asuinalueita, joissa enemmistö on ei-pohjoismaista syntyperää”, sanoi Anders Ygeman.

Ruotsin maahanmuuttoministeri Anders Ygeman on ehdottanut, että Ruotsi seuraisi Tanskan mallia ja pyrkisi rajoittamaan maahanmuuttajataustaisen väestön keskittymistä kaupunkiensa ongelmallisimmille alueille.

”Ruotsille ongelmana ovat kaupunginosat, joissa suurin osa asukkaista on kotoisin muista maista kuin Pohjoismaista, Tanskasta, Islannista, Suomesta ja Norjasta”, Ygeman sanoi Dagens Nyheter (DN) -lehden haastattelussa.

”Mielestäni on huono asia, että on asuinalueita, joissa enemmistö on ei-pohjoismaista syntyperää”, hän sanoi DN:lle.

”Jos haluat oppia ruotsia, sinun on harjoiteltava. Jos asuu alueella, jossa tulee toimeen synnyinmaansa kielellä, niin uuden kielen oppiminen ja kehittäminen vaikeutuu valtavasti”, Ygeman selitti.

”Jos sinulla on lisäksi työpaikka, jossa tulet toimeen synnyinmaasi kielellä, niin missä silloin harjoittelet ruotsin kieltä? Tässä yhteydessä uskon, että tuollainen tavoite voi kertoa jotain hyvin tärkeää”, hän lisäsi.

Toimittajat kysyivät Ygemanilta, pitäisikö Ruotsin hänen mielestään ottaa käyttöön samanlainen tavoite kuin Tanskassa, jossa hallituspuolue sosiaalidemokraatit ovat asettaneet tavoitteeksi, että missään kaupunginosassa yli 30 prosenttia väestöstä ei saa olla ei-länsimaista alkuperää? Ygeman puolestaan ehdotti tähän 50 prosentin rajaa.

Lähde: Remix