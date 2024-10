Ruotsin hallituksen tutkijat haluavat kieltää kansainväliset adoptiot

Hallituksen tutkija Anna Singer ehdottaa Ruotsille kansainvälisten adoptioiden kieltämistä. Asiaa pidetään kuitenkin hyvin arkaluonteisena, ja raportin julkaisua on lykätty joulun jälkeiseen aikaan, kertoo Expressen.

Ehdotus tulee useiden raporttien jälkeen, joissa on kerrottu kansainvälisessä adoptiotoiminnassa tapahtuneista väärinkäytöksistä, erityisesti Chilen kaltaisissa maissa, joissa lapsia on adoptoitu ilman vanhempien suostumusta.

Nykyinen tutkinta perustettiin vuonna 2021 edellisen hallituksen aikana tarkastelemaan, onko Ruotsin kansainvälisiä adoptioita koskevia sääntöjä tarpeen tiukentaa oikeusvarmuuden vahvistamiseksi ja lasten suojelemiseksi.

Vuonna 2023 Ruotsissa adoptoitiin 73 lasta, mikä on jyrkkä lasku verrattuna 2000-luvun alun noin 1 000 adoptioon vuodessa. Raportissa huomautetaan, että vaikka adoptioiden määrä on vähentynyt, lapsikaupan ja muiden sääntöjenvastaisuuksien riski on edelleen olemassa. Raportin mukaan kielto vähentäisi myös riskiä siitä, että lapset menettävät henkilöllisyytensä ja että lapsia hyväksikäytetään tai he joutuvat epäasianmukaisiin adoptioprosesseihin.

Tämä on hyvin arkaluonteinen ehdotus. Expressenin mukaan komissio on päättänyt lykätä raportin julkaisemista joulun jälkeiseen aikaan, jotta adoptiolapset ja heidän perheensä eivät reagoisi voimakkaasti arkaan vuodenaikaan. Mietinnössä ehdotetaan myös, että adoptiolapsille ja heidän perheilleen tarjottaisiin kriisi- ja neuvonta-apua, jotta he voisivat käsitellä ehdotuksen emotionaalisia vaikutuksia.

Ehdotusta on kuitenkin vastustanut muun muassa Ruotsin Adoptiokeskus, joka katsoo, että valiokunta päätti kiellosta jo varhaisessa vaiheessa harkitsematta huolellisesti muita vaihtoehtoja. Adoptiokeskuksen mukaan olisi parempi vahvistaa adoptioprosessin valvontaa ja turvallisuutta kuin kieltää kansainväliset adoptiot kokonaan.

Lähde: Expressen