Ruotsin puolustusvoimat: Taistelee ”viimeiseen mieheen” asti

Liityttyään Natoon Ruotsin puolustusvoimat ovat nykyaikaistaneet sanomaansa ja lupaavat nyt taistella homoseksuaalisuuden, Yhdysvaltojen ja Naton puolesta ”viimeiseen mieheen asti”. Viranomaiset käynnistivät eilen Svenska Dagbladetissa väärin kirjoitetun mainoskampanjan, joka herättää kritiikkiä.

Ruotsin puolustusvoimat on julkaissut Svenska Dagbladetissa uuden mainoksen, jossa se keskittyy rooliinsa homoseksuaalisuuden edistämisessä ja lojaaliuteen Yhdysvaltoja ja Natoa kohtaan.

”Me taistelemme viimeiseen mieheen asti. Puolustamme ylpeinä Ruotsia, liittolaisiamme ja oikeuttamme identifioitua haluamallamme tavalla”, lukee vasemmistolaisen ruotsalaissanomalehden etusivulla eilen ilmestyneessä suuressa mainoksessa.

Micael Bydénin ollessa ylipäällikkönä puolustusvoimat on käyttänyt mittavia resursseja homoseksuaalisuuden puolesta kampanjointiin Ruotsin puolustamisen ohella, jota tänä vuonna laajennettiin puolustamaan Yhdysvaltain etuja DCA:n ja Nato-jäsenyyden kautta.

Ei kuulu puolustusvoimien tehtäviin

Poliittisten kampanjoiden toteuttaminen kotimaan asioista, kuten homoseksuaalisuudesta ja vastaavista, ei kuitenkaan kuulu tehtävään.

”Ruotsin puolustusvoimien päätehtävänä on puolustaa Ruotsia ja liittolaisvaltioita aseellista hyökkäystä vastaan”, todetaan hallituksen asetuksessa, jossa annetaan ohjeet siitä, mitä Ruotsin puolustusvoimien tulee tehdä.

Asetuksessa ei kuitenkaan mainita homoseksuaalisuutta tai minkäänlaista poliittista korrektiutta, paitsi että viranomaisen tulisi pyrkiä naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Tämä tarkoittaa, että Ruotsin puolustusvoimat rikkoo lakia, jos ne käyttävät parlamentin varoja ”puolustamaan oikeutta identifioitua haluamallamme tavalla” sotilaallisen puolustuksen sijasta.

Liberaali kansanedustaja Stefan Olsson (M) on yksi niistä, jotka kyseenalaistavat sen, että puolustusvoimat käyttää myönnetyt varat poliittiseen mielipiteenmuodostukseen.

”Onko Ruotsin puolustusvoimien määrärahaohjeissa sanottu, että viraston pitäisi tehdä sukupuolta kieltäviä kampanjoita? En usko”, hän kirjoittaa X:ssä.

”Monimuotoisuus vahvistaa puolustustamme”

Ruotsin puolustusvoimat on omassa lehdistötiedotteessaan puolustanut mainoskampanjaa viittaamalla erilaisiin – nyt jo melko väsyneisiin – poliittisesti korrekteihin fraaseihin.

”Ruotsin puolustusvoimat on jo pitkään pyrkinyt edistämään monimuotoisuutta ja osallisuutta. Tämä kampanja on jälleen yksi askel osoittaakseen, kuinka tärkeää on muistuttaa kaikkia heidän tasa-arvoisuudestaan. Uskomme, että monimuotoisuus vahvistaa puolustustamme ja antaa meille paremmat valmiudet kohdata tulevaisuus”, puolustusvoimien markkinointipäällikkö Johan Landeström sanoo lehdistötiedotteessa.

Miksi Ruotsin puolustusvoimat taistelee ”viimeiseen mieheen” eikä sukupuolineutraalisti viimeiseen naiseen tai muunsukupuoliseen, ei käy lehdistötiedotteesta ilmi. Fria Tider on tiedustellut Landeströmiltä, onko todella niin, että kukaan Ruotsin puolustusvoimissa tai heidän palkkaamassaan PR-toimistossa ei tiennyt, että ”viimeiseen” edeltää maskuliinista substantiivia ”mieheen”, mutta tuloksetta.

Puolustusvoimien mukaan Landeström palaa asiaan vasta maanantaina.

Lähde: Fria Tider