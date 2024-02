Ruotsin sosiaalidemokraattien Jamal El-Haj pysyy parlamentissa – Nyans yrittää värvätä hänet

Jamal El-Haj ei noudata sosiaalidemokraattien kehotusta lähteä parlamentista – hän on kuitenkin edelleen poliittinen hylkiö. Maahanmuuttajapuolue Nyans yrittää nyt värvätä hyljeksittyä poliitikkoa.

”Yritämme suostutella häntä”, Nyans-puolueen johtaja Mikail Yüksel sanoi Aftonbladetille.

Jamal El-Hajia on syytetty yhteyksistä Hamasiin ja sekaantumisesta erään imaamin turvapaikka-asiaan.

Viime viikon lopulla sosiaalidemokraatit kehottivat häntä lopulta luopumaan parlamenttipaikastaan.

El-Haj aikoo kuitenkin pysyä poliittisena jokeri-korttina. Hän ilmoittaa tästä S:lle lähettämässään kirjeessä, jonka Aftonbladet julkaisi.

”Totuuden ja valheen välisessä taistelussa on kriittinen piste, jolloin valhe on suurimmillaan ja totuus joutuu äärimmäiseen koetukselle. Näillä sanoilla haluan ilmoittaa teille, että eroan sosiaalidemokraateista. Olen ollut uskollinen sosiaalidemokraatti yli kolmekymmentä vuotta ja olen edelleen vakuuttunut siitä, että sosiaalidemokratia on parasta, mitä Ruotsille on tapahtunut nykyaikana”, poliitikko kirjoittaa kirjeessä.

Edelleen hän jatkaa:

”Aion pitää paikkani parlamentissa. Ei olisi oikein äänestäjiämme ja ruotsalaista demokratiaa kohtaan jättää paikkaani. Minua motivoi olla roolimalli niille, joilla on samanlainen tausta kuin minulla, erityisesti nuorille. Haluan, että heillä on rohkeutta lähteä politiikkaan eivätkä he menetä uskoaan demokratiaan ja yhteiskuntaan.”

Nyans-maahanmuuttajapuolue on aiemmin yrittänyt värvätä Jamal El-Hajin, mutta tuloksetta. Nyt he tekevät uuden yrityksen, koska hän on jättänyt S:n ja on edelleen parlamentissa.

”Yritämme ottaa häneen yhteyttä, yritämme suostutella häntä ja selittää hänelle, että Nyans-puolueeseen liittyminen on oikea tie”, Nyans-puolueen johtaja Mikail Yüksel sanoi Aftonbladetille.

Lähde: Fria Tider

