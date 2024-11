Saksa: AfD voidaan kieltää ennen uusia vaaleja

Saksan toiseksi suurin puolue, maahanmuutto- ja sotavastainen Vaihtoehto Saksalle (Alternative for Germany, AfD), saatetaan kieltää jo ennen kuin maassa järjestetään uudet vaalit ensi vuoden alussa.

Kristillisdemokraattien poliitikko Marco Wanderwitz on ollut yksi tärkeimmistä kiellon kannattajista, ja hän toivoo voivansa tehdä esityksen oikeudellisen prosessin käynnistämiseksi ennen vaaleja.

”Tavoitteenamme on jättää esitys ja äänestää siitä tämän vaalikauden aikana”, Wanderwitz sanoo ja korostaa Zeitin mukaan, että prosessin on ”edettävä nopeasti”. Helmikuun 23. päivä Saksassa järjestetään uudet vaalit, ja niistä päätettiin sen jälkeen, kun vasemmistoliberaalin hallituksen luottamusluvut olivat pohjamudissa.

Wanderwitz on ajanut kieltoa jo vuoden ajan ja käyttää nyt puoluetta vastaan hyökätäkseen kolmen henkilön pidätystä, joilla on yhteyksiä ääri-Saksin separatisteihin, joilla on hänen mukaansa yhteyksiä AfD:hen. Puolue kuitenkin kiistää kaikki yhteydet ryhmään.

Wanderwitz aloitti taistelunsa vastapuolueen kieltämiseksi hävittyään itse vaalit AfD:n ehdokkaalle.

Saksan poliitikot ovat eri mieltä asiasta. CDU-puolueen johtaja Friedrich Merz ei tiettävästi enää täysin vastusta kieltoa, kun taas liberaalipuolue FDP, joka aiemmin vastusti ajatusta, on nyt omaksumassa myönteisen kannan. Vihreät kannattavat asteittaista prosessia, jossa käytetään oikeudellista asiantuntemusta.

AfD:n kieltäminen olisi hyväksyttävä Saksan perustuslakituomioistuimessa, ja tällaisen päätöksen vaatimukset ovat erittäin korkeat. AfD, joka saa mielipidemittauksissa 16-20 prosenttia äänistä, on maan toiseksi suosituin puolue, ja kielto voisi aiheuttaa kansallisen kriisin.

Samaan aikaan maailma seuraa tilannetta. Esimerkiksi teknologiamiljardööri Elon Musk on osoittanut jonkin verran tukea AfD:lle X-alustallaan.

Lähde: Zeit, Fria Tider

