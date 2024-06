Saksa lähestyy AfD-puolueen kieltoa, vihreiden mukaan puolue on ”turvallisuusriski ihmisille ja demokratialle”

Saksan valtapuolueet ovat yhdistymässä AfD:n kieltämisen ympärille väittäen, että puolue ”on turvallisuusriski ihmisille ja demokratialle”.

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue, joka on nyt maan toiseksi suosituin puolue, on siirtymässä lähemmäs kieltoa. Kristillisdemokraattien (CDU) kansanedustaja Marco Wanderwitz sanoo, että hänellä on tarpeeksi kansanedustajia puolellaan, jotta hän voi jättää AfD:n kieltämistä koskevan esityksen liittopäiville.

Hän totesi äärivasemmistolaisen taz-lehden kanssa puhuessaan, että hän on kerännyt 37 kansanedustajaa, jotka tukevat kieltoa.

Wanderwitz odottaa vielä Münsterin korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Kyseinen tuomioistuin on sittemmin hyväksynyt AfD:n luokittelun ”epäillyksi äärioikeistolaiseksi” järjestöksi toukokuussa. Tuomioistuin ei kuitenkaan ole vielä julkaissut kirjallisia perusteluja päätöksensä takana. Wanderwitz sanoo odottavansa, että tuomioistuin julkaisee kirjallisen perustelunsa, ennen kuin hän tekee kieltoehdotuksen.

Saksan vakoilupäällikkö mustamaalaa konservatiivista AfD-puoluetta

”Kun tuomion perustelut ovat saatavilla, perehdymme niihin tarkkaan ja jätämme sitten päivitetyn ja perustellun kieltohakemuksemme”, Wanderwitz ilmoitti. Tuomioistuimella on vähintään viisi kuukautta aikaa julkaista kirjallinen raporttinsa päätöksen antamisesta, mutta on epäselvää, mitä tuomioistuin aikoo julkaista vastauksessaan.

Jos Bundestag äänestää kiellosta, Saksan korkein oikeus, perustuslakituomioistuin, tekee lopullisen päätöksen kiellon laillisuudesta. Todellinen kielto voisi joka tapauksessa sekoittaa Saksan poliittisen järjestelmän ja herättää kysymyksiä Saksan demokraattisesta legitimiteetistä.

Wanderwitz menetti oman paikkansa AfD-poliitikolle paikallisvaaleissa, joten kielto olisi hänelle henkilökohtainen asia. AfD:n menestys Saksan itäosissa, jossa se on ykköspuolue ja todennäköisesti voittaa syksyllä useita aluevaaleja, tarkoittaa myös sitä, että hallituspuolueet ovat vaarassa menettää kokonaan vallan useissa Saksan osavaltioissa. Joissain tapauksissa niiden äänimäärät voivat jäädä niin alhaisiksi, että ne potkitaan kokonaan ulos osavaltioiden parlamenteista, mikä antaa niille vahvan kannustimen pyrkiä kilpailevan AfD:n kieltämiseen. Nämä itäiset osavaltiot voivat jopa muuttua hallituskelvottomiksi ilman AfD:n osallistumista hallitukseen, mikä nostaa valtapuolueiden panosta kieltämisen nopeuttamiseksi.

CDU:n lisäksi muutkin puolueet pyrkivät kilpaa varmistamaan, että puolue kielletään, sillä se on noussut suosioon maahanmuutto- ja sodanvastaisten ehdotustensa ansiosta. Vihreä poliitikko Marcel Emmerich vaatii sisäministerikonferenssia perustamaan AfD:n vastaisen työryhmän, joka keräisi näyttöä kiellon tueksi.

”AfD on turvallisuusriski ihmisille ja demokratialle”, hän sanoi taz-lehdelle.

Hallitsevien valtapuolueiden avoimia rajoja koskeva politiikka on ruokkinut väkivaltarikollisuuden valtavaa kasvua Saksassa: vuonna 2023 noin kuusi kymmenestä väkivaltarikoksesta on ulkomaalaisten tekemiä, mikä on ennätyskorkea luku. Myös väkivaltarikollisuus saavutti ennätyskorkean tason samana vuonna. Viime aikoina Saksassa on ollut jatkuvasti otsikoissa veitsihyökkäysten aalto, johon kuuluu muun muassa afganistanilainen radikaali, joka tappoi saksalaisen poliisin Mannheimissa. Lisäksi toinen afganistanilainen hyökkäsi saksalaisten jalkapallofanien kimppuun, kun nämä olivat katsomassa jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuja Wolmirstedtissä. Jälkimmäinen puukotti yhden 23-vuotiaan miehen kuoliaaksi ja hyökkäsi sitten toiseen juhlaan, jossa hän haavoitti kolmea miestä, kahta vakavasti, ennen kuin hänet ammuttiin kuoliaaksi.

AfD on jo pitkään todennut, että nämä iskut ovat todellinen turvallisuusuhka Euroopassa.

Myös Bremenin punapunavihreä hallitus tukee tällaista työryhmää, ja sosiaalidemokraattien (SPD) sisäministerit aikovat keskustella AfD:n kieltämisestä keskiviikkona pidettävässä konferenssissa.

Lähde: Remix News

