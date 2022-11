Saksan sisäministeriä syytetään turvapaikkalukujen väärentämisestä siirtolaiskriisin peittelemiseksi

Saksan vasemmistolainen sisäministeri näyttää salaavan Saksan maahanmuuttokriisin todellisen laajuuden.

Saksan sisäministeriä Nancy Faeseria vastaan on esitetty vakavia syytöksiä, joiden mukaan hän olisi väärentänyt Saksaan vuoden alusta lähtien tulleiden niin sanottujen pakolaisten määrän.

Vaikka Faeser väittää, että Saksan alueelle on saapunut vain 57 647 pakolaista, liittovaltion poliisi on rekisteröinyt tammikuusta lähtien 101 900 ulkomaalaista. Liittovaltion poliisin tiedot kattavat vain neljä eri aluetta maassa: Berliini, München, Pirna ja Stuttgart. Faeserin luku on siis yli 40 prosenttia pienempi kuin maan liittovaltion poliisin ilmoittama luku. Samalla todellisten lukujen uskotaan olevan paljon suurempia, koska muilta alueilta ei ole tietoja.

Faeseria syytetään myös vielä törkeämmästä turvapaikkahakemuksiin liittyvien lukujen vääristelystä. Liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisviraston (BAMF) mukaan 154 557 ihmistä on hakenut turvapaikkaa tammikuun jälkeen. Tämä luku on kuitenkin 2,7 kertaa enemmän kuin mitä sisäministeriön ”Migration Analysis Report” -raportissa mainitaan.

Lisäksi sisäministeriä arvostellaan siitä, että hän ei ole toimittanut liittovaltion poliisille lokakuun maahanmuuttolukuja ”Migration Analysis Report” -raportissa. Raportti sisältää tietoja vain syyskuun loppuun asti. Faeserilla saattaa olla kannustin salata nämä luvut suurelta yleisöltä. Asiantuntijat uskovat, että lokakuussa oli suuri laittomien siirtolaisten tulva, kuten muun muassa Unkari ja Itävalta ovat jo havainneet.

Saksa on ottanut tänä vuonna vastaan yli miljoona ulkomaalaista, joista noin 750 000 on tullut Ukrainasta. Näiden pakolaisten ei kuitenkaan tarvitse hakea turvapaikkaa Saksasta. Vaikka Faeser yrittää vähätellä siirtolaiskriisiä, kaupungit ja kunnat varoittavat, että ne ovat ylikuormitettuja sekä ukrainalaisten että Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien maahanmuuttajien suuren tulvan vuoksi. Tämän vuoksi 12 osavaltiota 16:sta Saksan osavaltiosta ilmoitti viime kuussa, etteivät ne voi enää ottaa lisää pakolaisia.

Kiistelty sisäministeri, joka on vaatinut joukkosensuuria ja kohdistanut samalla hyökkäyksensä konservatiiveihin, puolusteli pakolaislukujaan. Faeser sanoi, että hänen ministeriönsä ”raportoi vain niistä maahanmuuttajista, jotka on otettu kiinni rajan läheisyydessä, ja että liittovaltion poliisivoimat saattavat laskea päällekkäisiä maahantuloja”. Tämä ei kuitenkaan selittäisi BAMF:n luvuissa näkyvää eroa turvapaikkahakemusten määrässä.

Maan liittovaltion poliisiliitto on ottanut asian esille lehdistössä. Liiton johtaja Heiko Teggatz sanoi Bild-lehdelle, että liittovaltion poliisin korkeammat luvut ”heijastavat juuri sitä, mitä kollegani ovat kertoneet minulle kuukausien ajan”. Hänen mielestään on perustettava kiinteitä rajatarkastuspisteitä. Tällöin viranomaiset voisivat hylätä suoraan jo rajalla ne turvapaikanhakijat, jotka ovat tehneet turvapaikkahakemuksen toisessa maassa.

Lähde: Remix