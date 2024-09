Salvini yritti pysäyttää massamaahanmuuton – nyt häntä uhkaa 6 vuoden vankilatuomio

Vuonna 2019 Italian nykyinen varapääministeri toimi maan sisäministerinä. Osana hallitustyöskentelyään Matteo Salvini päätti pysäyttää espanjalaiselle avustusjärjestölle kuuluvan ”Open arms”-aluksen, joka halusi telakoitua purkaakseen 164 siirtolaista Italiassa.

Salvini pysyi päätöksessään, ja vene pysyi merellä lähes kolme viikkoa, mikä herätti voimakkaita reaktioita vasemmistoliberaalien ja tiedotusvälineiden keskuudessa.

Vaikka useat muut maat tarjoutuivat sekä auttamaan venettä että vastaanottamaan siirtolaisia, avustusjärjestö ei kuitenkaan ollut kiinnostunut rantautumaan Italiaan – jossa Salvinin kansalliskonservatiivinen Lega-puolue on vallassa.

Myöhemmin veneen sallittiin telakoitua Lampedusan saarelle, ja Salvinia vastaan käynnistettiin oikeusjuttu, joka on jatkunut siitä lähtien. Vuonna 2020 senaatti äänesti Salvinin syytesuojan poistamisesta, mikä on mahdollistanut sen, että ministeriä voidaan syyttää ”vapaudenriistosta” ja ”virka-aseman väärinkäytöstä”.

Syyttäjä vaatii kuuden vuoden vankeusrangaistusta, ja tuomiota odotetaan lokakuussa. Salvini kommentoi Facebookissa julkaisemassaan viestissä, että syytteen nostaminen on ”hulluutta” ja että hän tekisi sen uudelleen, koska Italian rajojen puolustaminen laittomia maahanmuuttajia vastaan ei ole rikos.

”Tunnustan syyllisyyteni Italian ja Italian kansan puolustamiseen. Tunnustan syyllisyyteni siihen, että pidän lupaukseni”, Salvini sanoi X:n videoleikkeessä.

Salvinia tukevat monet sosiaalisessa mediassa. Italian pääministeri Giorgia Meloni antaa hänelle täyden tukensa.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán. Hän kutsuu häntä sekä ”urheaksi isänmaanystäväksi” että ”sankariksemme”.

”Niitä, jotka puolustavat Eurooppaa, rangaistaan jatkuvasti. Mitä tapahtuu?” Orban kysyy X:ssä julkaistussa viestissä.

Europe’s bravest patriot punished for stopping #migration. Those who defend Europe are constantly penalized. What is going on? @matteosalvinimi is our hero!https://t.co/mZdgXchH9X

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 16, 2024