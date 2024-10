Serkun kanssa naimisiin mennyt musliminainen kritisoi serkkuavioliittokieltoa: ”Rasismia”

Ruotsissa muutama päivä sitten hallituksen ja ruotsidemokraattien tutkijat ehdottivat serkkuavioliittojen kieltämistä. Serkkuavioliitot ovat ilmiö, joka on lisääntynyt Ruotsissa dramaattisesti Lähi-idästä tulevan maahanmuuton myötä. Median puhutteleman muslimin mukaan tämä olisi ”rasismia”.

Tidön hallituksen viime vuoden lopulla asettama tutkinta perustettiin, ja tutkija Anne Kuttenkeuler ehdottaa, että serkkujen väliset avioliitot kiellettäisiin ja että ulkomaisia serkkuavioliittoja ei tunnustettaisi Ruotsissa. Myös lähisukulaisten, kuten isän veljen ja veljen lasten, väliset avioliitot halutaan tehdä laittomiksi.

48-vuotias Fatme on naimisissa serkkunsa Nabilin kanssa eikä näe siinä mitään väärää. He ovat kotoisin Libanonista ja asuvat nyt Helsingborgissa.

”Se on rasismia, koska se kohdistuu ihmisryhmään, joka uskoo siihen”, hän sanoo Aftonbladetille.

”Jesidit ja juutalaisetkin menevät naimisiin keskenään”

Fatme ei ole samaa mieltä hallituksen tutkimuksen päätelmästä, jonka mukaan serkkuavioliittojen kieltäminen voisi auttaa torjumaan kunniaan perustuvaa sortoa.

”Tuntuu siltä, että hallitus ottaa kohteekseen muslimit. Ruotsissa nykyään muslimit, mutta myös esimerkiksi jesidit ja juutalaisetkin menevät naimisiin keskenään”, Fatme sanoo ja jatkaa:

”Kunniaväkivaltaa on olemassa, se on totta. Ja sen kohteeksi joutuvat useimmiten muslimit. Mutta se on vähentynyt paljon. En usko, että Ruotsissa nykyään kasvavat muslimitytöt tuntevat olevansa pakotettuja menemään naimisiin kenenkään kanssa.

Hän sanoo, että se, että he ovat sukua, ”saa olon tuntumaan turvalliselta”. Samalla hän myöntää, että serkkujen saadessa lapsia on olemassa syntymävikojen riski, minkä vuoksi hän ei suosittele omille lapsilleen serkkujen naimista.

Vielä Sydsvenskanin haastattelussa vuonna 2023 hän sanoi, että serkun kanssa naimisiin meneminen on ”turvallista”.

Kielto ei hänen mukaansa muuttaisi mitään, sillä islaminuskossa imaami voi vihkiä parin ilman, että sitä rekisteröidään missään Ruotsin viranomaisessa.

Kun Tidön hallitus ilmoitti asettaneensa kyselyn, sosiaalidemokraatit raivostuivat.

”Paskamainen kysymys”, sanoi entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Annika Strandhäll (S).

Maahanmuuttajien aiheuttama sisäsiittoisuus maksaa kunnille miljoonia kruunuja vuodessa

Jo vuonna 2003 tanskalaiset tiedotusvälineet kertoivat, että maahanmuuttajien aiheuttama sisäsiittoisuus maksaa kunnille miljoonia kruunuja joka vuosi. Pelkästään Kööpenhaminan läänissä vammaisten lasten kokonaismäärä oli kasvanut yli 100 prosenttia kymmenessä vuodessa.

Lukujen mukaan maahanmuuttajat synnyttävät enemmän vammaisia lapsia kuin tanskalaiset, mikä puolestaan johtuu tietyistä maailman kolkista tulevien maahanmuuttajien monista serkkuavioliitoista.

Tulokset saivat kotouttamisministeriön ja terveysministeriön julkaisemaan tiedotteita, joissa varoitetaan serkkuavioliitoista ja selitetään terveysriskejä. Tieto oli suunnattu yksinomaan maahanmuuttajille, ja se lähetettiin muun muassa 97 turkkilaiselle yhdistykselle, 75 kotouttamisneuvostolle, 35 pakistanilaiselle yhdistykselle ja 275 kunnalle.

Vuonna 2000 todettiin, että vaikka Kööpenhaminan kunnassa 13 prosenttia kaikista lapsista oli maahanmuuttajia, heidän osuutensa vaikeasti vammaisista lapsista oli 24 prosenttia.

Lähde: Aftonbladet, Samnytt