Sinimusta Liike: Itsenäisyyspäivänä juhlitaan Suomen itsenäisyyttä

Aikaisemmista vuosista poiketen tämän vuoden itsenäisyyspäivän vastaanotolle ei ole kutsuttu yhtäkään sotiemme veteraania tai lottaa. Perinteisestihän he ovat olleet Linnan juhlien kunniavieraita, mille on tietenkin vahvat kansamme historiaan pohjautuvat perusteet.

Päätöksen perusteet ovat ymmärrettävät johtuen veteraanien ja lottien korkeasta iästä; hehän alkavat olla jo satavuotiaita, joten monen tunnin juhlat ja odottelu alkavat varmasti olla jo raskaita. Tämä onkin ratkaistu sillä, että veteraaneille ja lotilla järjestetään muutamaa päivää aikaisemmin oma tapahtuma. Vanhuksille pienellä joukolla järjestettävät kakkukahvit ovat varmasti mukavampi tapahtuma kuin tuhannen ihmisen pippalot.

Linnassa juhlitaan tänä vuonna teemalla “yhdessä”, ja kutsuvieraina kerrotaan olevan erityisesti eri taustoista tulevia ihmisiä. Suomeksihan tämä tarkoittaa, että isänmaatamme puolustaneiden sankarien sijaan vuoden merkittävimmässä juhlatilaisuudessa sekä katsotuimmassa televisio-ohjelmassa tullaan todennäköisesti näkemään ennätysmäärä ulkomaalaistaustaista väkeä. Tämä on väärin.

Sinimusta Liike tarjoaa ratkaisuksi itsenäisyyspäivän vastaanoton karsimista pelkästään sotasankariemme juhlaksi. Suomen eliittiparemmisto jääköön pois tapahtumasta, ja kutsutaan ainoastaan veteraanit sekä lotat paikalle. Emme halua nähdä Linnan juhlissa poliitikkoja, julkkiksia, mediaväkeä tai heidän ulkomaalaisvahvisteisia lemmikkejään.

Veteraanit ja lotat ovat iältään jo siinä vaiheessa, että tämä on viimeinen vuosikymmen, jolloin heitä on enää hengissä tai sellaisessa kunnossa, että he pystyvät osallistumaan tapahtumiin. Elämme myös Suomen ja Euroopan historiassa ajankohtaa, jolloin itänaapurimme jälleen tavoittelee naapurivaltojensa alistamista voimakeinoin. Varsinkin nyt olisi tärkeää muistaa niitä ihmisiä, jotka puolustivat hengellään kansaamme ja itsenäisyyttämme.

Sinimusta Liike kehottaa suomalaisia muistamaan sotiemme veteraaneja tänäkin itsenäisyyspäivänä, vaikka oman valtiovaltamme tavoitteet ovatkin muualla. Toivomme myös, että mahdollisimman moni osallistuisi itsenäisyyspäivänä Suomi Herää -tapahtumaan, joka alkaa Helsingin Rautatientorilla klo 16.00.

