Sinimusta Liike lähtee eduskuntavaaleihin tavoitteenaan suomalainen Suomi – uusia ehdokkaita on nimetty

Sinimusta Liike pitää ylimääräisen puoluekokouksen 30.10. Pirkanmaalla puolueen eduskuntavaaliohjelman hyväksymiseksi. Ohjelmaa on laadittu eri aihealueittain jaetuissa työryhmissä, joihin ovat jäsenet osallistuneet aktiivisesti.

Puolue julkaisee myöhemmin tänä vuonna ohjelmansa, joka eroaa varmuudella kaikkien vaaleihin osallistuvien puolueiden vaaliohjelmista. Sinimusta Liike on todennäköisimmin ensi kevään eduskuntavaalien ainoa puolue, jonka tavoitteena on puhtaasti suomalainen Suomi. Suomalaisen maahanmuuttopolitiikan ensisijainen tehtävä on varmistaa se, että Suomi pysyy myös tulevaisuudessa valkoisena, eurooppalaisena maana.

Sinimustan Liikkeen hallitus on nimennyt joukon uusia eduskuntavaaliehdokkaita: Toni Helleharju, Pirkanmaa; Tommi Lukkarinen, Keski-Suomi; Janne Peltonen, Uusimaa; Aaro Siironen, Vaasa; Liisa Sirainen, Häme; Eero Snellman, Savo-Karjala; Ikka Viinikainen, Keski-Suomi; Antti Viljakainen, Savo-Karjala.

Aiemmin julkaistut ehdokkaat: Lauri Hokkanen, Pirkanmaa; Suvi Hokkanen, Pirkanmaa; Toni Jalonen, Helsinki; Meri Kartta, Häme; Terhi Kiemunki, Pirkanmaa; Antero Kivisaari, Varsinais-Suomi; Pasi Kuronen, Lappi; Tuukka Kuru, Häme; Tapio Rantanen, Satakunta; Miro Sarola, Lappi; Milka Ojala, Oulu; Aleksi Veikkola, Pirkanmaa; Jouni Hautala, Vaasa;, Kainu Jokipii, Pirkanmaa; Miika Kallio, Varsinais-Suomi, Roni Nieminen, Varsinais-Suomi; Ville Nurmela, Varsinais-Suomi; Ilmari Ollila, Helsinki; Olli Pasanen, Keski-Suomi; Timo Rumpunen, Varsinais-Suomi; Pyry Lii Soinio, Uusimaa; Joona Välimäki, Varsinais-Suomi.