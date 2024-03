Sinimusta Liike: Orpokin tiedostaa väestönvaihdon

Viikko sitten hallitus ilmoitti käynnistävänsä rasisminvastaisen kampanjansa touko-kesäkuun vaihteessa (Helsingin Sanomat 11.3.2024). Kampanjan on määrä kestää vuoden ajan.

Maanantaina Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon alkamisen kunniaksi pääministeri Petteri Orpo kokoontui erinäisten järjestöjen, yritysten ja kuntien edustajien kanssa pohtimaan ratkaisuja rasismin kitkemiseen. Tapahtuman jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa Orpo kertoi hallituksen rasisminvastaisista tavoitteista konkreettisemmin (Iltalehti 18.3.2024).

Pääministeri tuli tiedotustilaisuudessa maininneeksi Suomen väestölliseen muutokseen liittyviä tilastoja.

”Oleellista on hahmottaa se muutos, mitä Suomessa on tapahtunut. Suomi on muuttunut 2000-luvun aikana. Väestöstä yhdeksän prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Varsinkin suurissa kaupungeissa – pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisen – maahanmuuttajataustaisen väestön osuus kasvaa koko ajan ja se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan pitää muuttua mukana.”

”Me tiedetään meidän alhainen syntyvyys. Suomi jo tänä päivänä – sen kasvun mitä meillä on, se saa pitkälti maahanmuuton ansiosta.”

Tiedotustilaisuuden keskeinen viesti oli, että Suomen tulee kitkeä rasismia etenkin työelämästä, jotta tänne saadaan houkuteltua ulkomaalaista työvoimaa. Samoilla linjoilla oli Perussuomalaisten kunnanvaltuutettu ja puoluevaltuuston jäsen Samppa Granlund (X 6.3.2024) kommentoidessaan ahtaajien lakkoa sanoin ”Patalaiskat ay ahtaajat pihalle ja vaikka kiinasta porukka tilalle. Ne sentään tekee työnsä ja tehokkaasti.” Perussuomalaiset ovatkin lipuneet talouskysymyksissä oikealle kohti Kokoomusta.

Samassa tiedotustilaisuudessa Petteri Orpo myös kiisti Perussuomalaisten olevan äärioikeistolainen puolue (Demokraatti 18.3.2024).

”Perussuomalaiset on sitoutunut hallitusohjelmaan, jossa on selkeitä linjauksia. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä, muun muassa puolustettu Euroopan tasolla oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa, ylipäänsä Euroopan unionin peruspilareita ja Suomen EU-jäsenyyttä.”

Väestömme vaihtuu ja tätä prosessia edistetään täysin tietoisesti ja avoimesti poliittisten tavoitteiden kautta. Oikeiston motivaationa toimii ulkomaalainen halpatyövoima, jonka avulla Suomi kykenee kilpailemaan globalisoituvan maailman vapailla markkinoilla. Vasemmiston motiivit taas ovat identiteettipoliittiset. Globaali etelä on tuotava globaaliin pohjoiseen globaalin tasa-arvon nimessä. Kumpikaan ryhmittymä ei tarvitse tavoitteidensa toteuttamiseksi salaliittoa.

Sinimusta Liike vastustaa väestönvaihtoa. Emme halua Suomeen yhtäkään irakilaista ravintolayrittäjää, albanialaista rakennustyöntekijää tai thaimaalaista tuontivaimoa. Tavoitteenamme on suomalainen Suomi ja tämä tavoite toteutuu vain, jos maahanmuuton lopettamisen lisäksi karkotamme maassamme jo valmiiksi asuvat vieraat kansat pois.

Sinimusta Liike