Sinimusta Liike vaatii palestiinalaisvaltion tunnustamista

Sota Israelin ja Hamas-järjestön välillä Gazan kaistalla on nyt kestänyt puoli vuotta ja siitä on tullut yhtä verinen kuin osasikin odottaa. Israel on systemaattisesti puskenut alueen siviiliväestöä pohjoisesta etelään ja samalla tuhonnut perheiden kodit, infrastruktuurin ja toiveet tulevaisuudesta. Tämä kaikki kostona Hamasin tekemästä iskusta, jossa kuoli noin 1000 ihmistä. Gazassa on nyt tapettu yli 30 000 siviiliä, joista suurin osa on ollut naisia ja lapsia. Tämä luku on suurempi kuin Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainan sodassa kuolleen siviiliväestön määrä. Israel ei todennäköisesti lopeta ennen kuin koko alue on kohdannut hävityksen, minkä jälkeen miehitys luultavasti jatkuu vielä vuosia.

Monen yrityksen jälkeen YK vihdoin myöntyi vaatimaan alueelle aselepoa. Yhdysvallat käytti aiemmilla kerroilla veto-oikeuttaan torppaamaan yritykset, mutta kotikentältä tullut poliittinen paine kasvoi lopulta liian suureksi. Tällä tuskin on kuitenkaan mitään vaikutusta, sillä YK:n julistukset ovat pitkälti pelkkää sanahelinää. Ainoa keino lopettaa sota olisi Israelin täydellinen kauppasaarto tai aseellinen väliintulo.

Väite siitä, että Israel puolustaa itseään on lähinnä naurettava. Hamasilla ei ole todellisia asevoimia ja heidän harjoittamansa sotiminen koostuu lähinnä T-paidoissa operoivista miehistä ulkomailta salakuljetetuilla aseilla. Kassam-raketit kootaan viemäriputkista ja niissä ei ole minkäänlaista ohjautuvuutta. Todellisuudessa Hamasilla ei ole sotilaallista kykyä uhata Israelia, jolla on Lähi-idän parhaiten koulutettu ja varustettu ulkovaltojen tukema armeija. Tämän lisäksi Israel on myös ydinasevaltio. Lokakuussa tapahtunut hyökkäys ei mitenkään oikeuta kostotoimiin, joissa murhataan tuhansittain siviilejä.

Sodan jatkuminen johtaa väistämättä suureen muuttoaaltoon; kodeitta jääneet palestiinalaiset tulevat liikkumaan massoittain Eurooppaan, ja hövelin maahanmuuttopolitiikkamme vuoksi me päästämme heidät tänne. Tätä Israel myös haluaa, koska silloin palestiinalaiset eivät olisi enää heidän ongelmansa. Puolueemme luonnollisesti haluaa minimoida Suomeen kohdistuvan maahanmuuton, joten sodan pikainen loppuminen on myös meidän intressimme.

Sinimusta Liike tukee niin sanottua kahden valtion mallia, jossa Gazan-kaistale ja Länsiranta tunnustettaisiin omaksi Palestiinan valtiokseen. Tätä on myös ehdotettu aiemmin, mutta yritykset ovat kaatuneet milloin Israelin, milloin palestiinalaisväestön vastustukseen. Oletamme kuitenkin, että viimeaikainen hävitys on omiaan muuttamaan palestiinalaisten mielet. Puolueemme vaatii Suomea tunnustamaan Palestiinan itsenäisenä valtiona, minkä lisäksi vaadimme toistamiseen Israelin asettamista kauppasaartoon, kunnes heidän harjoittamansa sortotoimet Gazassa loppuvat. Oikeus omaan valtioon kuuluu jokaiselle kansalle ja tämän Palestiina on ansainnut.

Sinimusta Liike