Sinimustalla Liikkeellä nyt yli 5000 kannattajakorttia

Sinimusta Liike on saanut kerättyä puolueen rekisteröintiin tarvittavat 5000 kannattajakorttia.

Nimiä kerätään silti vielä siihen asti, kun vuosi keräyksen alkamisesta tulee täyteen, eli 11.5. loppuun asti.

– Aina on mahdollista, että jo kerättyjen korttien joukossa on sellaisia, jotka tarkastuksessa hylätään, sanoo Sinimustan Liikkeen sihteeri Terhi Kiemunki ja kehottaa kannattajia olemaan aktiivisia keräysajan loppuun asti.

– Sinimustaa Liikettä voi siis äänestää vuoden päästä eduskuntavaaleissa näillä näkymin jokaisessa vaalipiirissä. Olemme samaan aikaan kannattajakorttikeräyksen kanssa hioneet järjestöorganisaatioita kuntoon ja vaalityö ollaan valmiita aloittamaan heti kun puolue on virallisesti rekisterissä. Tämähän on vain muodollisuus, koska sääntömme ja ohjelmamme on jo tarkastettu ja hyväksytty oikeusministeriössä, Kiemunki toteaa.

Sinimustan Liikkeen ohjelman mukaan suomalaisen kansan olemassaolon ja jatkuvuuden turvaaminen toimivat puolueen ideologisena viitekehyksenä, jolle kaikki muut poliittisen ohjelmamme osa-alueet ovat alisteisia. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa.

– Puolueemme tulee olemaan odotettu lisä vaalikentille, jossa vallitsee konsensus kaikissa kansallisesti vaikuttavissa isoissa poliittisissa linjoissa, kuten EU- ja Nato-jäsenyys, sekä monet kansainväliset sitoumukset jotka ovat olleet Suomella haitaksi ja tulleet kalliiksi, sanoo Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru.

– Odotan innolla päästä haastamaan omalla ohjelmalla ja linjalla muita puolueita ja ehdokkaita vuoden päästä eduskuntavaaleissa, Kuru jatkaa.

Yksittäisten ammattiryhmien, yhteiskuntaluokkien tai kuluttajasegmenttisen sijasta Sinimusta Liike nostaa politiikanteon keskiöön ja kohteeksi suomalaisen kansakunnan, joka perustuu eurooppalaiseen, rodullisesti valkoiseen ja suomalaiseen kansaan.

Puolueen tarkoitus on edesauttaa parlamentaarisin keinoin suomalaisen kansan ja sen asuttaman elinpiirin säilymistä sekä toimia päättäväisesti niitä tahoja vastaan, jotka tätä päämäärää yrittävät toiminnallaan uhata.