SKE: Ei Suomea Natoon, ei Suomea sotaan

Suomen Kansa Ensin (SKE) järjestää mielenosoituksen Tampereen Keskustorilla lauantaina 12.3. klo 14. Mielenosoituksessa vastustetaan Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon.

SKE:n puheenjohtaja Riikka Salmen mukaan Suomen pitää pysyä Naton ulkopuolella, koska liittymisen myötä Venäjä katsoisi meitä vihollismaanaan ja kohtelisi meitä niin kuin vihollista maata voi kohdella. Eli turvallisuutemme olisi silloin uhattuna vakavasti. – Katson, että meidän paras turva on pitää huolta vahvoista, hyvin hoidetuista puolustusvoimista, palauttaa jalkaväkimiinat puolustuksen käyttöön ja yrittää rakentaa suhteita jälleen kokoon siinä vaiheessa kun konflikti on ohi. En halua Suomesta Naton taistelutannerta,koska sitä Suomi olisi Natoon liityttyään ja kriisin syttyessä, sanoo Salmi. – Venäjän uhka Suomea kohtaan vähenee huomattavasti, jos olemme sotilaallisesti liittoutumattomia. Tämän Venäjä on sanonut hyvin suoraan, eikä minulla ole mitään todisteita siitä, etteikö olisi ollut myös tosissaan. Suomella on pitkät perinteet maana, jonka kykyihin on maailmalla uskottu nimenomaan rauhanrakentajana, ja sellaisena haluan nähdä Suomen roolin myös tulevaisuudessa, Salmi jatkaa.

Miten Riikka Salmen mielestä Suomen tulisi toimia Ukrainan suhteen?

Suomi voi muiden maiden tavoin tukea humanitäärisesti esim. erilaisten järjestöjen avun turvin, ruokaa, vaatteita, lääkkeitä ym. huoltoa. Aseiden vientiä tai muuta aseellista apua Salmi ei hyväksy. – Se saa meidät näyttämään taas siltä, ikäänkuin asettuisimme taistelukumppaneiksi Ukrainan rinnalle Venäjää vastaan, enkä halua sellaisia signaaleja antaa maailmalle. Ukrainasta tulee varmasti pakolaisia myös Suomeen, mutta siinäkin on hyvä muistaa, että kohtuus kaikessa auttamisessa. Ei meidän tarvitse ottaa isompaa palaa auttamisesta kuin muutkaan. Kiintiöpakolaisten ottamisen voisi nyt keskeyttää kokonaan ja sijoittaa se apu Ukrainasta tuleviin autettaviin. Mikä ilahduttavaa sieltä tulijat ovat olleet naisia ja lapsia, toisin kuin vuoden 2015 aallon mukana tulleet ” pakolaiset”. Kaiken auttamisen keskellä on hyvä muistaa, että Suomessa olot vaikeutuvat päivä päivältä myös meille suomalaisille, hinnat nousevat, työttömyys kasvaa jne, eli meidän täytyy pitää huolta myös omistamme. Kaiken maailman tuskan ja hädän keskellä, muistuttaa Salmi.

Kysyimme myös, mitä Riikka Salmi odottaa mielenosoitukselta

– Odotan ja toivon runsasta osanottoa yli puoluerajojen, yhteistyötä muiden kansallismielisten kesken, onnistunutta tapahtumaa ja ihmisille rohkeutta tulla sanomaan EI NATOLLE. Natovastaisia mielipiteitä on yritetty vaientaa kaikin tavoin, mm. valtamedian taholta ja natottaminen on päivän sana. Toivon, että tapahtuma saa kansalaiset miettimään asioita monelta kantilta ja lisäämään yleistä keskustelua aiheesta laajemmaltikin! Tervetuloa mielenilmaukseen Tampereelle!

Tapahtuman tietoja päivitetään Facebookissa.