SM-Liigan pudotuspelit alkavat tänään!

Pudotuspelikarsinnat tulivat päätökseen viime maanantaina, kunnon pelit alkavat tänään!

Kotimaisen SM-Liigan pudotuspelit ovat yksi suomalaisen jääkiekon kohokohdista. Karsinnat on pelattu, viralliset pudotuspelit alkavat tänään! Otteluita pelataan Oulussa, Lahdessa ja Tampereella kello 18:30. Verkkolehti Kansalainen antaa yleiskatsauksen jokaisesta joukkueesta sekä oman ennakkonsa ensimmäisen kierroksen ottelusarjoista.

Tampereen Tappara

Sijoitus: 1

Pisteet: 123

Maaliero: 200:141

Tampereen suur-seura Tappara on yksi 2010- ja 2020-lukujen menestyksekkäimmistä jääkiekkoseuroista. Tappara on pelannut finaaleissa peräti kahdeksan kertaa, joissa se on nostanut Kanada-maljaa neljä kertaa vuosina 2016, 2017, 2022 ja 2023. Turhia puhumatta, Tappara on yksi mestarisuosikeista kevään 2024 pudotuspeleissä.

Pudotuspelit ovat huippuvalmentaja Rikard Grönborgille ensimmäiset Tapparan penkin takana. Seuraa pitkään menestyksekkäästi valmentaneet Jussi Tapola ja Jukka Rautakorpi ovat siirtyneet muualle. Grönborgin joukkueella on vain yksi tavoite: mestaruus. Kaikki muut lopputulokset voidaan luokitella kategoriaan pettymys.

Tapparassa on paljon tasokkaita ja kokeneita pelaajia, jotka tietävät mitä voittaminen vaatii. Kirvesrintojen maalia vartioi Liigan huippumaalivahti Christian Heljanko. Puolustuksesta löytyy NHL kokemusta omaavat Olli Juolevi ja Otto Leskinen, pitkään Tapparassa kiekkoilleet luottomiehet Valtteri Kemiläinen ja Veli-Matti Vittasmäki, sekä myös Pohjois-Amerikassa piipahtanut Joni Tuulola. Tapparan hyökkäystä tähdittää huippukauden pelannut Anton Levtchi, konkarit Carter Camper ja Petri Kontiola, NHL otteluita pelannut Nicholas Baptiste, Pohjois-Amerikassa kiekkoilleet Otto Somppi, Nick Halloran, Luke Witkowski, Tampereella pitkään viihtynyt kapteeni Otto Rauhala, veteraani Heikki Liedes sekä seura-ikoni Veli-Matti Savinainen.

Tapparalla on varaa heittää laadukkaita pelimiehiä joka tilanteeseen, maalivahtipeli kuuluu Liigan parhaimmistoon ja penkin takana on eurooppalainen huippuvalmentaja. Viimekausien menestys ja nykyisen joukkueen laatu varmasti hymyilyttää Tapparan kannattajia. Avaimet kolmanteen peräkkäiseen mestaruuteen ovat Tapparan hallussa.

Tappara 5 parasta

Anton Levtchi (VL) – 19 + 38 = 57 pist. Carter Camper (KH) – 17 + 31 = 48 pist. Nick Halloran (OL) – 19 + 24 = 43 pist. Valtteri Kemiläinen (OP) – 9 + 27 = 36 pist. Heikki Liedes (KH) – 18 + 14 = 32 pist.

Turun Palloseura

Sijoitus: 9

Pisteet: 84

Maaliero: 150:166

Turun Palloseura kaatoi Rauman Lukon pudotuspelikarsinnoissa maanantaina pelatussa ottelussa, jossa se oli parempi lukemin 5-3. Nyt turkulaisia odottaa uusi vastustaja Tampereella, jota TPS lähtee haastamaan altavastaajan asemasta.

Päävalmentaja Tommi Miettinen kuvasi TPS:n kulunutta kautta ailahtelevaksi. Karsintojen tulos on varmasti Miettisen mieleen. TPS onnistui jatkopaikan saamisessa Lukkoa vastaan, mutta nyt vastaan asettuu tasokas mestarisuosikki. Sankaritekoja tarvitaan mikäli TPS aikoo osallistua mitalipeleihin.

Palloseuran maalia vartioi Yhdysvaltain yliopistosarjassa sekä AHL-liigassa pelannut Filip Lindberg. Puolustuksesta löytyy kokemusta Niklas Arellin, Oliver Lauridsenin ja Casimir Jürgensin nimissä. Nuorempaa osastoa edustavat Ruben Rafkin ja Los Angeles Kingsin varaama Otto Salin. Hyökkäyksessä loistavat Buffalo Sabresin varaama Vilja Marjala, Pohjois-Amerikassa pelanneet Markus Nurmi, Aarne Talvitie ja Terry Broadhurst, ruotsalaiskaksikko Lukas Wernblom ja Linus Fröberg, kokenut kapteeni Juhani Jasu sekä Lukkoa kurmottanut Aiden Dudas.

TPS lähtee rohkeasti haastamaan Tapparaa ensimmäisellä kierroksella. Ensimmäinen kohtaaminen pelataan tänään Nokia Areenalla kello 18:30.

TPS 5 parasta

Viljami Marjala (KH) – 17 + 23 = 40 pist. Markus Nurmi (OL) – 14 + 19 = 33 pist. Lukas Wernblom (KH) – 13 + 17 = 30 pist. Linus Fröberg (KH) – 8 + 22 = 30 pist. Aiden Dudas (VL) – 13 + 14 = 27 pist.

Tampereen Ilves

Sijoitus: 2

Pisteet: 120

Maaliero: 197:144

Suosta noussut Tampereen Ilves kuuluu nykyään Liigan parhaimmistoon. Kaksi viimeistä kautta ovat tuoneet Ilvekselle kaksi pronssimitalia, mutta seura ja sen kannattajat toivovat parempaa. Ilves on viimeksi pelannut finaaleissa vuonna 1998. HIFK voitti tuolloin mestaruuden jättäen Ilveksen hopealle. Viimeinen mestaruus puolestaan on vuodelta 1985. Kauan on aikaa siis Ilveksen viimeisestä kullasta.

Viime kaudella Ilvestä luotsannut Jouko Myrrä sai yllättäen väistyä mestarivalmentaja Antti Pennasen tieltä. Aivan kuten paikallisvastustaja Tappara, myös Ilveksen tähtäimessä on mestaruus eikä mikään muu. Pennasen miehistöstä löytyykin paljon laadukasta tulivoimaa mestaruuden saavuttamiseksi.

Ilveksellä on maalissa kaksi vaihtoehtoa, NHL:n varattu nuori Jakub Málek sekä SHL-liigassa kauan torjunut Jonas Gunnarsson. Maalivahdit jakoivat torjuntavastuun runkosarjassa kiitettävin tilastoin. Puolustuksesta löytyy kaksi timanttista ylivoimapelaaja, JYPistä siirtynyt Sami Niku sekä yhdysvaltalainen Adam Glendening. Mukana on myös maailmaa matkannut Dominik Masin, kapteenin roolin saanut Niklas Friman, Ilveksen luottomies Jarkko Parikka, isokokoinen Otto Latvala ja sekä Hämeenlinnasta Tampereelle matkannut Arttu Pelli. Ilveksen hyökkäystä johtaa pistepörssin voittaja Oula Palve, seura-ikoni Eemeli Suomi, tsekkipelurit Petr Kodýtek ja Simon Stransky, taitava keskushyökkääjä Matias Mäntykivi, oma kasvatti Joona Ikonen, Pohjois-Amerikan reissulta kotiin palannut Ville Meskanen sekä Seattle Krakenin varaama laituri Jani Nyman.

Ilvekseltä löytyy valmentaja joka on voittanut Liigassa aiemmin, hänen luotsaamassa joukkueessa on paljon lahjakkaita pelaajia joilta pisteiden teko onnistuu. Ilves lähtee pudotuspelitaistoon laadukkaalla joukkueella, jonka realistinen tavoite on nostaa Kanada-maljaa kauden päätteeksi. Paikkaa mitalipeleistä hakee myös Ilveksen tuleva vastustaja, KalPa.

Ilves 5 parasta

Oula Palve (KH) – 20 + 44 = 64 pist. Eemeli Suomi (KH) – 21 + 38 = 59 pist. Matias Mäntykivi (KH) – 19 + 29 = 48 pist. Joona Ikonen (OL) – 20 + 27 = 47 pist. Jani Nyman (OL) – 26 + 17 = 43 pist.

Kuopion KalPa

Sijoitus: 7

Pisteet: 94

Maaliero: 169:156

KalPa oli sijoitukseltaan korkein joukkue joka pelasi karsinnoissa, joissa se päihitti Vaasan Sportin puhtaasti 2-0. Nyt vastassa on paljon tasokkaampi vastustaja, jonka kaataminen ei tule olemaan helppoa.

Karsinnoissa KalPan maalilla nähtiin yhdysvaltalainen Stefanos Lekkas. Ykkösvahti Juha Jatkola loukkaantui helmikuussa, jonka jälkeen Lekkas otti torjuntavastuun KalPassa. Joukkueen puolustusta johtaa kanadalainen Colby Sissons. Tukijoukkoihin kuuluu konkaripuolustajat Lasse Lappalainen ja Aleksi Elorinne, sekä Arizona Coyotesin vuonna 2017 varaama Filip Westerlund. KalPan hyökkäystä johtaa tehokaksikko Juuso Mäenpää ja Matyas Kantner. Veteraanit Jaakko Rissanen ja Tuomas Kiiskinen tuovat paljon kokemusta. Oliver Kapanen ja Benjamin Korhonen puolestaan olivat ratkaisevassa roolissa Sporttia vastaan.

Ilves tulee olemaan hankala vastustaja KalPalle. Nopea ja vauhdikas sarja on kuitenkin luvassa.

KalPa 5 parasta

Juuso Mäenpää (KH) – 12 + 37 = 49 pist. Matyas Kantner (VL) – 23 + 23 = 46 pist. Jaakko Rissanen (KH) – 10 + 27 = 37 pist. Oliver Kapanen (KH) – 14 + 20 = 34 pist. Kasper Simontaival (OL) – 17 + 16 =33 pist.

Lahden Pelicans

Sijoitus: 3

Pisteet: 109

Maaliero: 177:147

Lahden Pelicansilla on takanaan toinen laadukas runkosarja. Viime kaudella neljänneksi yltänyt Pelicans lensi aina fiinaaleihin asti, jossa Tappara oli parempi voitoin 4-1. Huippukauden jälkeen lahtelaiset laittoivat pökköä pesään ja rakensivat kaudelle 2024 laadukkaan joukkueen. Pelicans on aikeissa haastaa Liigaa pitkään dominoineet suurseurat toiseen otteeseen.

Pelicansin finaaleihin luotsannut päävalmentaja Tommi Niemelä on ilmoittanut siirtyvänsä ensi kaudeksi Ilveksen penkin taakse. ”Hölö” Niemelällä on komennuksessaan laadukas joukko pelimiehiä jotka on koottu kasaan isolla rahalla. Pelicansilla on mahdollisuus mitalipeleihin, mutta ensin pitää kaataa toinen isolla rahalla koottu joukko: Helsingin IFK.

Hieman hankalalla alkukaudella Pelicansin verkkoa vartioi huippumaalivahti Jussi Olkinuora, joka lähti kesken kauden sveitsiläisseura Genéve-Servetteen. Olkinuoran luukkuvahti Jasper Patrikainen loukkaantui tammikuussa, jonka jälkeen Pelicansin maalille siirtyi kokenut ruotsalainen Johan Gustaffsson sekä nuori Kärppä-vahti Niklas Kokko. Pelicansin puolustuksesta löytyy laadukkaita pelaajia, kuten tsekkikaksikko Michal Jordán ja Filip Král, kulttipelaaja Ben Blood ja laadukas yleispuolustaja Toni Utunen. Pelicansin hyökkäyksen ehdoton tähti on Liigaan palannut taituri Ryan Lasch. Mukana kiekkoilee paljon nähnyt laituri Juha-Matti Aaltonen ja JYPin kaataja Patrik Carlsson, kanadalainen Nathan Schnarr, Elias Vilén, tsekki Lubos Horky, persoonallinen Aatu ”Kid” Jämsen, isokokoinen Lars Bryggman ja kapteeni Miika Roine.

Kuten jo mainittu, Pelicansilla on mahdollisuudet kamppailla Liigan suurseurojen kanssa Kanada-maljasta. Ensimmäisen kierroksen vastustaja on Helsingin IFK, joka on Pelicansin tavoin isolla rahalla rakennettu joukkue.

Pelicans 5 parasta

Ryan Lasch (OL) – 9 + 45 = 54 pist. Nathan Schnarr (KH) – 18 + 32 = 50 pist. Lars Bryggman (VL) – 20 + 25 = 45 pist. Filip Král (VP) – 5 + 32 = 37 pist. Patrik Carlsson (KH) – 18 + 16 = 34 pist.

Helsingin IFK

Sijoitus: 6

Pisteet: 103

Maaliero: 179:139

Vuonna 2011 Ville Peltonen oli voittamassa sm-kultaa Helsingin IFK:n kapteenina. Noin kymmenen vuotta myöhemmin Peltonen valmensi HIFK:n pronssille, joka on toistaiseksi seuran viimeinen mitali. Mahdollisuus kultaan oli viimeisen kerran vuonna 2016, jolloin HIFK koki tappion finaaleissa hopeaputkensa katkaisseelle Tapparalle. Viimeiset pudotuspelit eivät ole tuoneet mukanaan merkittävää saalista, mutta ovatko asiat nyt toisin?

Seura-ikoni Ville Peltosen luotsaama HIFK on Liigan kolmanneksi kallein joukkue. Askiin on tuotu rutkasti kokemusta ja taitoa. Nimekäs HIFK lähtee pudotuspeleihin kovilla panoksilla, kuten myös sen vastustaja Pelicans.

Torjuntatyöstä vastaavat Roope Taponen ja veteraani Niko Hovinen. Heidän tukenaan on nippu laadukkaita puolustajia, kuten Petteri Lindbohm, pakkien pistepörssin kärjessä ollut Luke Martin, maailmaa kiertänyt Tony Sund ja toistaiseksi sairastuvalla olevat Ilari Melart ja lupaava nuori Aron Kiviharju. Jään toisen pään kapellimestarina pyörii kiekkoveteraani Jori Lehterä, jonka vierestä löytyy pelaajia kuten Kristian Vesalainen, Julius Nättinen ja Eetu Koivistoinen. Kokemusta tuovat myös Iiro Pakarinen, Leo Komarov, Joonas Rask ja ikiliikkuja Antti Pihlström.

Kuten mainituista käy ilmi, HIFK:n joukkueesta löytyy paljon pelaajia joilta löytyy kokemusta maailman tasokkaimmista jääkiekkoliigoista. Mitalipeleihin seuralla pitäisi olla kaikki mahdollisuudet, kuten myös monella sen tulevalla vastustajalla. HIFK:n tulee olla kaikkia näitä vastustajia tasokkaampi päästäkseen takaisin huipulle. Ensimmäinen kierros Pelicansia vastaan tulee olemaan erittäin kiihkeä sarja.

HIFK 5 parasta

Jori Lehterä (KH) – 6 + 50 = 56 pist. Luke Martin (OP) – 10 + 37 = 47 pist. Julius Nättinen (KH) – 23 + 20 = 43 pist. Kristian Vesalainen (VL) – 14 + 23 = 37 pist. Eetu Koivistoinen (KH) – 19 + 16 = 35 pist.

Oulun Kärpät

Sijoitus: 4

Pisteet: 106

Maaliero: 174:147

2000-luvun menestyksekkäin jääkiekkoseura on hieman menettänyt otettaan Liigassa. 2020-luku ei ole tuonut Kärpille mitalia, pudotuspelit ovat päättyneet aikaiseen kesälomaan.

Taikaisin pohjoiseen palannut mestarivalmentaja Lauri Marjamäki sai väistyä huonon alkukauden seurauksena. Tilalle nousi Kärppien organisaatiossa pitkään meritoitunut Ville Mäntymaa, joka onnistui nostamaan Kärpät takaisin 5 parhaan joukkoon. Liigan kovimmalla budjetilla ja sen tuottamalla laadukkaalla miehistöllä Kärppien kuuluisi kaiken logiikan mukaan palata takaisin mitalien makuun.

Kärppien maalivahtiosastoa edustavat Niclas Westerholm ja seuralle entuudestaan tuttu Tomi Karhunen. Puolustajista löytyy myös vanhoja tuttuja. Atte Ohtamaa ja Miika Koivisto olivat mukana voittamassa Kärppien mestaruuksia 2010-luvulla. Pitkän KHL-uran tehnyt Tommi Kivistö sekä nuoremmat Arttu Paaso, Victor Berglund ja Martin Jandus vahvistavat myös Kärppien puolustusta. Maalikuningas Teemu Turunen on kärppien hyökkäyksen kirkkaimpia tähtiä taitavan Ville Koivusen ohella. Kärppäveteraanit Julius Junttila ja Joonas Kemppainen ovat myös olleet mukana voittamassa edellisiä mestaruuksia. Nuoret Arttu Hyry ja Aleksi Antti-Roiko pelasivat läpimurtokaudet koko kansan tunteman Marko Anttilan vierellä. NHL kokemusta löytyy Connor Bunnamanilta ja Kasper Björkqvistiltä.

Kärppien valmennustiimissä on seuran kassa pitkään matkanneita miehiä, samoin joukkueen pelaavassa kokoonpanossa. Kärpissä on paljon kokemusta voittamisesta. Kokemus onkin valttia kun vastassa on nuori ja innokas vastustaja, Mikkelin Jukurit.

Kärpät 5 parasta

Teemu Turunen (VL) – 30 + 27 = 57 pist. Ville Koivunen (KH) – 22 + 34 = 56 pist. Miika Koivisto (VP) – 4 + 33 = 37 pist. Julius Junttila (VL) – 11 + 25 = 36 pist. Arttu Hyry (OL) – 14 + 17 = 31 pist.

Mikkelin Jukurit

Sijoitus: 3

Pisteet: 103

Maaliero: 197:147

Mikkelin Jukurit ovat lyöneet pöytään toisen laadukkaan runkosarjan viime kauden mentyä mönkään. Jukurit mättivät runkosarjassa 197 maalia, mikä asettaa seuran koko Liigan toiseksi yhdessä Ilveksen kanssa. Tehokkuus näkyy Jukurien sisäisessä pistepörssissä. Peräti yhdeksän pelaajaa yltivät 30 pisteeseen.

Päällikkö Olli Jokinen jättää heimon kauden päätteeksi. Jokisen aikana Jukureista on tullut vakavasti otettava haastaja. Ensimäistä kierrosta pidemmälle Jukurit eivät ole vielä yltäneet.

Jukurien maalivahti osastolla kiekkoja pysäyttää Markus Ruusu ja tulevaisuuden lupaus Rasmus Korhonen. Puolustuksesta vastaa kööri skandinavialaisia. Viivalta muun muassa löytyy Oliver Joakim Larsen, Niclas Lundgren, Lucas Nordsäter, Sander Vold Engebråten sekä Linus Nässén. Hyökkäyksestä vastaa voimahyökkääjä Niko Huuhtanen, Patrik Puistola, tsekkiveljet Michal ja Ondrej Kovarcik, latvialainen Oskars Batna, maajoukkueesta tuttu Pekka Jormakka sekä lupaava taituri Konsta Helenius.

Jukureilta löytyy taitoa ja halua tehdä maaleja. Veteraanien täyttämä Oulun Kärpät on erinomainen vastus nuorelle haastajalle.

Jukurit 5 parata

Niko Huuhtanen (OL) – 19 + 27 = 46 pist. Patrik Puistola (OL) -19 + 26 = 45 pist. Michal Kovarcik (KH) – 15 + 30 = 45 pist. Ondrej Kovarcik (VL) – 15 + 26 = 41 pist. Pekka Jormakka (OL) – 19 + 20 = 39 pist.

Kansalaisen veikkaukset!

Tappara – TPS: Turkulaisten taso ei valitettavasti riitä Tapparaa vastaan, joka voittaa sarjan 4-1.

Ilves – KalPa: Vauhdikas sarja on tiedossa. KalPa tulee antamaan Ilvekselle kunnollisen vastuksen, mutta tupsukorvat vetävät pidemmän korren voitoin 4-2.

Pelicans – HIFK: Kaksi tasokasta joukkuetta ovat vastakkain, tappio olisi molemmille seuroille pettymys. Pelicans ja HIFK molemmat tavoittelevat mitalipelejä, sarjan ratkaisuun vaaditaan kaikki seitsemän peliä. Kovan sarjan voittaa Lahden Pelicans 4-3.

Kärpät – Jukurit: Päällikön heimo kohtaa kokeneen vastusajan. Kärppien ahdinko jatkuu, Mikkelin Jukurit voittavat sarjan 4-2.