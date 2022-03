Somalialaismiehelle vankeutta raiskauksesta Oulussa

Oulun käräjäoikeus on tänään tuominnut 31-vuotiaan Zikri Adel Saleh Gulin kahdeksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen raiskauksesta.

Zikri Guli on 5.3.2019 Oulussa pakottanut tuolloin 20-vuotiaan suomalaisnaisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä asianomistajaan kohdistuvaa väkivaltaa sekä käyttämällä hyväkseen sitä, että asianomistaja on ollut pelkotilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan.

Guli on ollut asianomistajan kanssa kahdestaan tämän asunnolla. Guli on asianomistajan tahdon vastaisesti vetänyt tämän voimakkaasti ranteista kiinnipitäen makuuhuoneeseen ja tönäissyt asianomistajan sängylle selälleen. Sängyllä Guli on pidellyt asianomistajaa kaulasta kiinni ja estänyt asianomistajan avunhuudot pitämällä kättä tämän suun edellä. Guli on saanut revittyä asianomistajan vaatteet pois asianomistajan voimakkaista vastusteluista huolimatta.

Guli on välillä pitänyt uudelleen asianomistajan kaulasta kiinni. Guli on tällä väkivallalla murtanut asianomistajan vastarinnan ja Gulin menettelyn seurauksena asianomistaja on ollut sellaisessa pelkotilassa, että hän on ollut kykenemätön puolustamaan itseään ja ilmaisemaan tahtoaan eli sukupuoliyhteydestä kieltäytymistä.

Guli on siten edellä kuvatulla väkivallalla pakottaen ja asianomistajan pelkotilaa hyväkseen käyttäen ollut ja yrittänyt olla asianomistajan kanssa sukupuoliyhteydessä seuraavin tavoin:

– Guli on yrittänyt työntää siittimensä asianomistajan emättimeen, mutta ei ole erektion puutteellisuuden vuoksi siinä onnistunut,

– Guli on työntänyt kaksi sormea asianomistajan emättimeen ja samalla tyydyttänyt itseään.

Vastaaja on kiistänyt syytteen kokonaisuudessaan. Hän on myöntänyt ainoastaan, että on tavannut asianomistajan kyseisenä päivänä.

Vastaaja on vedonnut siihen, että on seksuaaliselta suuntautumiseltaan homoseksuaali.

Valtion varoista suoritetaan oikeustieteen maisteri Ella Suitialalle vastaaja Gulin avustamisesta palkkiota 2420 euroa ja arvonlisäveron osuutena 580, 80 euroa eli yhteensä 3000, 80 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.

Valtion varoista suoritetaan asianajaja Henri Lesoselle asinomistajan avustamisesta palkkiota 1347,50 euroa ja arvonlisäveron osuutena 323,40 euroa eli yhteensä 1670,90 euroa, mikä määrä vastaaja Guli velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle.

Vastaaja Guli velvoitetaan korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 25,73 euroa, sekä todistelukustannukset yhteensä 186,60 euroa.

Guli velvoitetaan korvaamaan asianomistajalle henkisestä kärsimyksestä 2000 euroa viivästyskorkoineen rikoksen tekopäivästä 5.3.2019 lukien sekä korvaamaan asianomistajan asiainhoitokulut 100 euroa viivästyskorkoineen kuukausi käräjäoikeuden tuomiosta lukien.