Southportin lapsimurhien jälkeiset mielenosoitukset levisivät Lontooseen – maahanmuuttajien väkivaltaiset mellakat ja machete-hyökkäykset Southendissä

Nyt myös Lontoossa tuhannet ovat lähteneet kaduille maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. He huutavat ”Suojelkaa lapsiamme”. Yli 100 on pidätetty. Southportissa on suuri operaatio ja mielenosoituksia toisessa kaupungissa. Tapahtumista on levinnyt julkisuuteen runsaasti kuva- ja videomateriaalia.

Tuhannet ihmiset osoittivat keskiviikkona mieltään hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa vastaan Britannian pääkaupungissa Lontoossa. Syynä mielenosoituksiin hallituksen kotipaikan Downing Streetin ympärillä olivat kolme murhattua ja kymmenen vakavasti loukkaantunutta tyttöä ja huoltajaa Luoteis-Englannin Southportin kaupungissa.

Lasten tanssikurssilla veitsellä tehdyn verilöylyn tekijä on 17-vuotias, jonka vanhemmat ovat kotoisin Ruandasta. Rannikkokaupungissa oli jo tiistaina vihaisia mielenosoituksia – myös uutta pääministeriä Keir Starmeria vastaan, kun hän laski kukkia rikospaikan lähelle. Mielenosoittajat yrittivät käydä paikallisen moskeijan kimppuun ja heittivät rakennusta kohti kiviä, pulloja ja betoninpalasia. Kymmeniä moskeijaa suojelevia poliiseja loukkaantui. Poliisiauto syttyi tuleen.

Valtamedia on sitkeästi kiirehtinyt leimaamaan mieltään osoittavia tavallisia brittiläisiä perheellisiä ”äärioikeistolaisiksi, fasisteiksi ja rasisteiksi”. Brittien mitta on tullut täyteen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. He ovat kyllästyneet siihen, että heidän lapsiaan, omaisiaan ja ystäviään ryöstetään, hakataan, raiskataan ja murhataan päivittäin ”rikkauden ja voimavaran” nimissä ja yhteiskunta on hallitsemattoman muukalaisrikollisuuden ja rappion vallassa.

Southportissa tapahtuneen lapsimurhien jälkeen leimahti tavallisen kansan viha

Britannian pääkaupungissa ihmiset huusivat toistuvasti ”Pelastakaa lapsemme!”. ”Suojelkaa lapsiamme!” ja ”Pysäyttäkää veneet!”. Tällä viitataan veneisiin, jotka tuovat siirtolaisia Englannin kanaalin yli Britanniaan. Poliisin mukaan epäilty tekijä oli kuitenkin ”syntynyt Englannissa”. Sillä selityksellä ei ole mitään merkitystä todellisen ongelman kanssa.

Viranomaisten mukaan myös Lontoossa oli mellakoita, joissa kaksi poliisia ja yksi ensihoitaja saivat lieviä vammoja. Turvallisuusjoukot syyttävät mielenosoittajia myös mielenosoitukselle asetettujen ehtojen rikkomisesta – tästä johtuvat lukuisat pidätykset. Poliisien ja osallistujien välillä oli kahakoita.

Lontoon mielenosoitus järjestettiin iskulauseella ”Riittää jo!”. Osallistujat myös huutelivat ”Rule Britannia!” ja vaativat huudoin, että laittomien maahanmuuttajien maahantulo on lopetettava.

Viranomaisia vastaan esitetyt syytökset peittelystä ja salailusta

Myöhemmin vihainen väkijoukko heitti pulloja ja tölkkejä sekä ilotulitteita Downing Streetin muista kaduista erottavaa aitaa kohti. Siellä sijaitsee työväenpoliitikko Keir Starmerin toimipaikka hallituksen pääministerinä.

Toistaiseksi tutkijat eivät ole kertoneet lapsimurhan taustoista juuri mitään. Motiivi on edelleen epäselvä. Polisin mukaan kyseessä ”ei kuitenkaan ole terroriteko”. Tekijän on määrä esiintyä oikeudessa ensimmäisen kerran tänään. Vihainen lapsiaan ja perheitään suojeleva brittikansa syyttää viranomaisia totuuden salaamisesta ruandalaissyntyisen lapsimurhaajan taustoista.

Sadat poliisit estivät uusien mielenosoitusten ja mellakoiden syntymisen Southportissa keskiviikkona. Jännittyneestä ilmapiiristä huolimatta kaupunki pysyi rauhallisena. Samaan aikaan myös Koillis-Englannin Hartlepoolin kaupungissa järjestettiin mielenosoituksia maahanmuuttopolitiikkaa vastaan sekä syttyi kahakoita mielenosoittajien ja poliisien välillä.

Southendissa maahantunkeutujat aloittivat machete-mellakat ja hyökkäsivät väkivaltaisesti valkoisten brittien kimppuun

Afrikkalaistaustaiset maahantunkeutujat hyökkäsivät valkoisten tyttöjen kimppuun ja yrittivät raiskata heidät myöhään tiistai-iltana Southendissa.

More footage of fights breaking out in Southend On Sea last night – 30/07/24#Southend #Fight pic.twitter.com/oneIWqdXR0 — Bencollbc (@bencollbc) July 31, 2024

Kahdeksan ihmistä on pidätetty ja seitsemän asetta takavarikoitu Southendin rantakadulla tapahtuneen brutaalin väkivallan ja järjestyshäiriöiden jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla näytti siltä, että mustiin pukeutuneet maahantunkeutujat heiluttelivat suuria veitsiä ja macheteja lähellä Adventure Island -teemapuistoa Essexin kaupungissa tiistai-iltana.

Videolla oli myös kuvamateriaalia, jossa näkyi väkivaltaisuuksia pääkadulla.

Poliisin mukaan kaksi pidätetyistä vietiin sairaalaan lievien sekä hengenvaarallisten vammojen vuoksi.

Large scale machete attacks erupt in Southend last night.

Machete battles. In England.

And we’re meant to accept this as the new normal.

Where’s the condemnation for this? pic.twitter.com/ld7XX4XmCb — Darren Grimes (@darrengrimes_) July 31, 2024

”Lontoon poliisi hakkaa ja pidätti isänmaallisia brittiläisiä ja salli muslimimaahanmuuttajien tehdä mitä haluavat. Brittipoliitikot vihaavat syntyperäisiä brittejä ja polvistuvat muslimimaahanmuuttajien edessä. Surullinen totuus.”

The British police, who beat and arrested British patriots, were forced to flee by Muslim immigrants. Why this difference in attitude? pic.twitter.com/tCepwA1AgY — Match Point (@MatchPoiint) August 1, 2024

