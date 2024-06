Suomen passi puhuttaa ulkosuomalaisia

Suomalainen passi on eräs maailman parhaista matkustusasiakirjoista. Suomen passilla pääsee ilman ongelmia lähes jokaiseen maailman valtioon.

Vuonna 2006 tehty passiuudistus kuitenkin harmittaa ulkomailla asuvia ja matkaavia Suomen kansalaisia. Tuolloin Suomi otti käyttöön biometriset tunnisteet passissa, ja passin voimassaoloaika laskettiin kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen.

Passin voimassaolon palauttaminen kymmeneen vuoteen on eräs ulkosuomalaisten järjestöjen tavoitteita. Vasta järjestäytynyt Suomen eduskunnan Ulkosuomalaisten ystävyysryhmä suhtautuu asiaan myönteisesti.

”Hallituspuolueitten norminpurkutyöryhmän linjaus palauttaa kymmenen vuotta voimassa olevat passit, on lämpimästi tervetullut”, kommentoi Ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok). ”Asia on erityisen tärkeä ulkosuomalaisille, joille passin uusiminen on kallista ja vaivalloista”.

Suomen Poliisihallitus toppuuttelee kymmenen vuoden passin palauttamista.

Sen mukaan viiden vuoden passiin päädyttiin kokonaisuuden vuoksi. Päätökseen vaikuttivat tunnistettavuus, tietoturva, passikirjan tekniset ominaisuudet, väärennösten ehkäiseminen ja sirun kestävyys, joka on Suomen passin heikko lenkki, kertoo Poliisihallituksen lupahallinnon päällikkö Hanna Piipponen.

Siru ei kestä käytössä, sanoo Piipponen.

Ulkosuomalaisten mukaan väitteellä ei ole perusteita. Suurten hotelliketjujen pyyhkeisiin, lakanoihin, kylpytakkeihin sekä muihin helposti matkailijan mukaan lähteviin tekstiileihin on saumaan ommeltu omistajan kertova mikrosiru.

Rusanen Group- pesulayhtiön mukaan tekstiileihin asetetut sirut kestävät 500 pesukertaa.

Siruja ei voida jäljittää, kertoo Rusanen Group, mutta se kertoo kenelle tekstiili kuuluu.

”Siru on samanlainen, kuin esimerkiksi kirjaston kirjoissa”, sanoo yhtiön edustaja.

Ulkosuomalaiset järjestöt pitävät merkillisenä, että Suomen passeihin asennetut sirut eivät kestä käytössä, vaikka tarjolla on satoja kuumalla vedellä tehtyjä pesukertoja kestäviä siruja.

Maailmalla asuu noin kaksi miljoonaa ulkosuomalaista, joista arviolta 300 000 on Suomen kansalaisia.

Lähde USAsuomeksi.net