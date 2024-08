Suomenlahden merivartioston komentajaa epäillään palvelusrikoksesta

Suomenlahden merivartioston komentajaa Risto Jääskeläistä epäillään palvelusrikoksesta, Yle kertoi keskiviikkona. Jääskeläinen on irtisanoutunut tehtävästään ja hän eläköityy ennenaikaisesti syyskuun alussa.

Rajavartiolaitoksen oikeudellisen osaston osastopäällikkö Sanna Palo kertoi STT:lle, että virantoimituksesta pidättämiseen johtaneet tapahtumat tulivat Rajavartiolaitoksen tietoon 22. heinäkuuta. Palo ei tässä vaiheessa kerro tarkempia tietoja epäillystä tai siitä, miten tapahtumat tulivat Rajavartiolaitoksen tietoon.

Jääskeläisen virantoimitusvelvollisuus päättyi Ylen mukaan heti seuraavana päivänä. Hän irtisanoutui virastaan myös itse.

Keskusrikospoliisi (KRP) on Ylen mukaan aloittanut asian tutkinnan heinäkuun lopulla.

STT julkaisee Jääskeläisen nimen jo esitutkintavaiheessa, koska rikosepäily liittyy hänen toimintaansa korkeassa asemassa.

KRP tutkii palvelusrikosta

KRP:n tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sami Liimatainen kertoi STT:lle, että heillä on esitutkinnassa Rajavartiolaitoksen ylempään päällystöön kohdistuva rikosepäily palvelusrikoksesta.

Asia tuli KRP:lle heinäkuun lopulla Rajavartiolaitoksen esikunnan tekemän tutkintapyynnön perusteella. Liimatainen ei kerro tarkempia tietoja epäillystä tai siitä, millaisia tapahtumia rikosepäily koskee.

Rikoslain mukaan sotilas voi syyllistyä palvelusrikokseen esimerkiksi olemalla palvelustehtävässä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Palvelusrikoksesta voidaan tuomita enintään vuosi vankeutta.

Liimataisen mukaan esitutkinta on vasta alkuvaiheessa. Hän ei avaa tutkintaa tarkemmin mutta kertoo, että kuulusteluja on tehty.

Tutkinnan arvioidaan kestävän vielä joitakin kuukausia.

STT haki keskiviikkona kommenttia myös Jääskeläiseltä, mutta ei saanut häneen yhteyttä. Yle kertoi jutussaan tavoitelleensa Jääskeläistä vuorokauden ajan, mutta hän ei vastannut yhteydenottopyyntöihin.

Komentaja vaihtui vähin äänin

Suomenlahden merivartioston komentaja vaihtui heinäkuun lopulla vähin äänin, Yle kertoo. Komentajan tehtävässä on 24. heinäkuuta alkaen toiminut Mikko Simola Rajavartiolaitoksen päällikön päätöksestä.

Komentajan vaihdoksen oli Ylen mukaan tarkoitus tapahtua vasta vuoden vaihteessa. Komentajan vaihtuminen kuitenkin aikaistui, kun Jääskeläinen erosi tehtävästään.

Jääskeläinen on toiminut Suomenlahden merivartioston komentajana vuodesta 2020. Hänellä on takanaan pitkä ura merivartioston palveluksessa, ja hänet on palkittu uransa aikana useilla tunnustuksilla.

Esimerkiksi vuonna 2018 presidentti Sauli Niinistö palkitsi Jääskeläisen Suomen Leijonan komentajamerkillä.

