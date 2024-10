Suomessa vallitsee erimielisyys siitä, miten väkilukua kasvatetaan

Suomen hallituksen teettämässä selvityksessä ehdotetaan, että naiset, jotka hankkivat ensimmäisen lapsensa ennen 30 ikävuottaan, saisivat 30 000 euron vauvatuen.

Tavoitteena on nostaa Suomen syntyvyyttä, joka on Pohjoismaiden alhaisin ja saavutti historiallisen alhaisen tason 1,26 lasta naista kohti vuonna 2023. Vertailun vuoksi Ruotsin syntyvyys oli 1,45, mikä on myös ennätysalhainen.

Ehdotus on osa kattavaa 20 toimenpiteen listaa syntyvyyden lisäämiseksi. Ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat myös perheiden tukeminen, parisuhteisiin panostaminen ja lastenhoidon parantaminen.

”On tärkeää miettiä kaikkia keinoja, jotka voivat edesauttaa sitä, että yhä useampi haluaa hankkia lapsia”, sanoo SVT:lle Kelan tutkimusyksikön tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Uuden väestöennusteen mukaan väestönkasvun ylläpitämiseksi tarvitaan runsasta maahanmuuttoa. Samalla turvapaikkaperusteista maahanmuuttoa on kiristetty huomattavasti, ja työperäiseen maahanmuuttoon panostetaan entistä enemmän.

Tällä hetkellä maahanmuuton uskotaan olevan noin 40 000 henkeä vuodessa. Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) haluaa hallituksen sitoutuvan 40 000:n maahanmuuttajaan vuodessa.

”Vaihtoehto olisi erittäin huono taloutemme ja sen kestävyyden kannalta. Siksi on tärkeää, että panostamme työperäiseen maahanmuuttoon ja varmistamme, että kotouttaminen toimii”, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi Ylelle.

Perussuomalaiset panostaisivat mieluummin syntyvyyden lisäämiseen.

Ei bonuksille

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch ehdotti hiljattain merkittäviä taloudellisia kannustimia alle 30-vuotiaille, jotta heitä kannustettaisiin hankkimaan lapsia aikaisemmin, mutta molemmat osapuolet sanovat ei.

”Henkilökohtaisesti minusta ajatus siitä, että meidän pitäisi maksaa jokaista syntynyttä lasta kohden, tuntuu hieman vääristyneeltä”, Adlercreutz sanoo.

”Se, että ihmiset näkevät lapset taakkana ilmastolle tai että he jättävät perheen perustamatta epävarmuuden vuoksi, nämä ovat asenteellisia asioita, joihin pitäisi vaikuttaa eri tavoin”, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo.

70 000 ukrainalaista

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 70 000 ukrainalaista on paennut Suomeen, mikä on nostanut nettomaahanmuuton 52 000:een tänä vuonna.

Ilman ukrainalaisia maahanmuutto olisi noin 40 000 vuodessa, mikä on edelleen huomattavasti enemmän kuin ennen vuotta 2020 noin 15 000:n vuotuinen nettomuutto.

Lähde: Yle, Samnytt