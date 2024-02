Suomesta haetaan yli 81 miljoonaa euroa EU-rahaa viidelle digihankkeelle

Suomalaiset toimijat hakevat viidelle viestintähankkeelle Euroopan komissiolta rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta yhteensä 81,04 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 8.2.2024.

EU:n rahoitusta on tarjolla Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -välineen viestintäohjelmasta tällä hakukierroksella 241 miljoonaa euroa suuren kapasiteetin runkoyhteyksille sekä liikenneväylien ja paikallisten julkisten palveluiden yhteyksiin tarvittavalle 5G-infrastruktuurille. Haussa rahoitetaan erityisesti runkoverkkoyhteyksien vahvistamista, paikallisten julkisten palveluiden 5G-ratkaisuja ja rajat ylittävien liikenneväylien 5G-yhteyksien parantamista.

– Haemme EU:n rahoitusta täysimääräisesti. Hankkeilla parannamme arjen digiyhteyksiä, vahvistamme huoltovarmuutta ja edistämme suomalaisia innovaatioita, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Rahoitusta haetaan merikaapeleille ja 5G-ratkaisuille

Seuraavat suomalaiset hankkeet hakevat rahoitusta:

1. Far North Fiber Europe 2

FNF Europe Oy hakee rahoitusta 50 miljoonaa euroa. Hanke on Eurooppaan sijoittuva osa laajempaa Far North Fiber –hanketta. Siinä rakennetaan ensimmäinen mannerten välinen merikaapelijärjestelmä, joka Luoteisväylän kautta yhdistää Euroopan Aasiaan Pohjois-Amerikan kautta.

2. C-Lion2 Construction

C-Lion2 Oy hakee rahoitusta 25 miljoonaa euroa. Hankkeessa rakennetaan uusi päästä päähän toimintavalmis merikaapelijärjestelmä Suomen, Ruotsin ja Saksan välille.

3. Carewings-5G

Hanketta koordinoiva Digita Oy hakee rahoitusta 1,81 miljoonaa euroa. Hankkeessa toteutetaan 5G-yksityisverkko Pyhtään lentokentälle, asennetaan 5G-verkkoon kytkettyjä antureita ja kameroita sekä toteutetaan kolme droonipohjaista kokeilua.

4. 5G Sport Campus

Hanketta koordinoiva DNA Oyj hakee rahoitusta 3,17 miljoonaa euroa. Hankkeessa toteutetaan urheilukeskukseen yksityinen 5G-infra, joka mahdollistaa kehittyneempiä liikunnan ja kuntoilun langattomia, tekoälypohjaisia kehitys- ja valmennuspalveluita.

5. Southern-Savonia Digital

Hanketta koordinoiva Suur-Savon Sähkö Oy hakee rahoitusta 1,06 miljoonaa euroa. Hankkeessa vahvistetaan paikallista 5G-verkkoa sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluita varten Etelä-Savossa.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission rahoitushaku päättyy 20.2.2024. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään syksyllä 2024.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sofia Lindbäck, sofia.lindback(at)gov.fi, p. 0295 342 165

erityisasiantuntija Lauri Mustonen, lauri.mustonen(at)gov.fi, p. 0295 342 252

Valtioneuvosto: Raha-asiainvaliokunnan istunnon aineisto 8.2.2024

Tiedote 4.12.2023: Suomi sai 22,41 miljoonaa euroa EU-rahoitusta digihankkeille

