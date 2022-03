Yle esittää dokumentin kansallismielisistä naisista

Yle TV2:lla alkaa 21.3. neljän jakson dokumenttisarja ”Suomineidot”. Sarjassa kuvataan kolmen nuoren kansallismielisen naisen elämää vuonna 2021 Suomessa.

Yle: ”Keitä ovat Suomen kansallismieliset naiset? ”Kaikki ei ole niitä lokinpaskahousuissa kulkevia skininaisia, jotka kuuntelee jotain ryminämusiikkia tai käy noissa mielenosoituksissa.” Dokumenttisarjan päähenkilöiden arkea ja unelmia värittävät arvokonservatiivisuus sekä monikulttuurisuuden vieroksuminen. Meri on aktivisti, joka pukeutuu ”White lives matter” -T-paitaan ja haaveilee perheestä. Tamperelainen Elisaveta on ehdolla kuntavaaleissa. Suomen luontoa vaalivalla Jasminalla on edessään kunnianhimoinen projekti. Kuinka vahvoja mielipiteitä herättävä ideologia vaikuttaa naisten elämään?”

Jakso 1: Et sä voi ajatella tolleen

ma 21.3. klo 21.55 · Yle TV2

Jakso 2: Naisten ja miesten hommia

ma 28.3. klo 21.55 · Yle TV2

Jakso 3: Puhelu äidille

ma 4.4. klo 21.55 · Yle TV2

Jakso 4: Huutakaa kovempaa

ma 11.4. klo 21.56 · Yle TV2

Artikkelin otsikkoa muokattu 14.3. klo 17:25