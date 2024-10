Suuri oikeudenkäynti käynnistyi venepakolaisten salakuljettajajengiä vastaan Ranskassa

Venepakolaisia Englannin kanaalin yli kuljettanut kurdien ihmissalakuljettajajengi on nyt oikeudessa Ranskassa. He vastasivat lähes kaikista Britanniaan vuosina 2020-2022 tulleista veneistä ja tienasivat miljoonia euroja.

Oikeusjuttu kurdien ihmissalakuljettajajengiä vastaan, joka oli vastuussa lähes kaikista pienveneistä, jotka kuljettivat ”pakolaisia” Englannin kanaalin yli vuosina 2020-2022, on kasvanut entisestään, kun tutkijat ovat kaivautuneet syvemmälle.

Kansainvälisen yhteistyön avulla poliisi on pystynyt pidättämään salakuljetusjengin jäseniä eri puolilla Eurooppaa. Kaiken kaikkiaan 17 miestä ja yksi nainen on nyt syytettynä, 12 todettiin syyllisiksi aiemmin ja kolme muuta tuomitaan ensi vuonna.

Muutama vuosi sitten yksittäisten salakuljettajien pienistä liikkeistä on sittemmin kehittynyt huumekartelleja muistuttavia rikollisjärjestöjä. Ne ovat järjestäytyneet erilaisiksi ryhmiksi, jotka tekevät yhteistyötä keskenään ja kuljettavat ihmisiä – usein nuoria miehiä – eri tavoin maahan, jossa he haluavat hakea turvapaikkaa ja jossa heidät halutaan elättää.

Valtavat rahasummat

Oikeudenkäynnit ovat osoittaneet, että salakuljettajat ovat saaneet valtavia voittoja, minkä vuoksi he ahtaavat mahdollisimman monta ihmistä kuhunkin veneeseen. Salakuljettajat ansaitsevat jokaisesta Ranskasta peräisin olevasta Englannin kanaalin ylittävästä veneestä jopa 60 000 euroa, mikä nosti salakuljetusjengin tulot 3,5 miljoonaan euroon vuodessa.

”Vaadimme 15 vuoden tuomiota, 200 000 euron sakkoa ja pysyvää maahantulokieltoa Ranskan alueelle”, sanoi pääsyyttäjä Julie Carros viitaten 26-vuotiaaseen Mirkhan Rasouliin, joka on jo vankilassa murhayrityksestä, mutta hallitsee nyt salakuljettajajengiään vankilan sisältä käsin. Vankilaan joutuminen ei ole lopettanut hänen toimintaansa, ja hän on avoimesti kehuskellut sillä, että ”vankila on kuin hotelli ja poliisi on erittäin mukava”.

Silmälasiensa yli kurkistellut ranskalaistuomari vilkaisi oikeussalin poikki kohti pahamaineista hahmoa, joka istui lasitetussa häkissään.

”Huonoa käytöstä ei enää ole. Ei enää uhkia. Onko tämä ymmärretty?” kyseli Arabelle Bouts, päätuomari koko Euroopan laajuisessa ihmissalakuljetusoikeudenkäynnissä, joka on saatujen tietojen perusteella niin laaja kokonaisuus, että se on tuottanut yhteensä 67 tonnia asiakirja-aineistoa.

”Kyllä”, vastasi Mirkhan Rasoul.

Pohjois-Ranskan hovioikeuden pääsyyttäjä Pascal Macronvillen mukaan pitkien tuomioiden ja korkeiden sakkojen taustalla on strategia, jonka mukaan he joutuvat nostamaan hintojaan kompensoidakseen tappiot. Lopulta heidän asiakkaillaan ei ole varaa palkata heitä. Hän suhtautui strategiaan hyvin myönteisesti ja kehui myös yhteistyötä Britannian kanssa, joka on toiminut erittäin hyvin.

Puolustusasianajaja Kamal Abbas on kuitenkin sitä mieltä, että Britanniassa on tehtävä enemmän, sillä hän epäilee, että siellä on salakuljettajajengeihin kuuluvia henkilöitä. ”Jengien johtajat ovat usein kotimaassaan, ja heitä on vaikea tavoittaa. Mutta heidän yhteyshenkilönään toimiva henkilö on Lontoon maahanmuuttaja-alueella”, Abbas sanoi.

”Mikään ei lannista heitä… He näkevät vankeuden vain yhtenä töyssynä tiellä”, Abbas jatkoi.

Lähde: BBC, Nordfront

Lue lisää aiheesta: