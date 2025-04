Sveitsi haluaa nyt velvoittaa paperittomat turvapaikanhakijat tekemään näin

Huhtikuusta alkaen Sveitsissä turvapaikanhakijoiden on luovutettava viranomaisille matkapuhelimensa alkuperänsä selvittämiseksi. Kriitikot varoittavat yksityisyyden loukkauksista, kun taas sveitsiläiset kannattavat tarkempia henkilöllisyystarkastuksia.

Osana pilottihanketta Sveitsi on ilmoittanut velvoittavansa turvapaikanhakijat luovuttamaan matkapuhelimensa, tablettinsa ja tietokoneensa henkilöllisyystarkastuksia varten, jos he eivät voi esittää voimassa olevia asiakirjoja. Tämän toimenpiteen tavoitteena on määrittää paremmin turvapaikanhakijoiden alkuperä ja matkareitti.

Asetus on nyt tulossa voimaan, ja sekä vastuulliset että kriitikot tarkastelevat sen keskeisiä kysymyksiä. Toimenpiteen pitäisi mahdollistaa turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden, kansalaisuuden ja matkareitin tarkempi määrittäminen – tiedot, jotka ovat ratkaisevia suojelun saamiseksi Sveitsissä.

Vasemmistolaiset kansalaisjärjestöt arvostelevat Sveitsiin kohdistuvaa valvontaa

”Lähes kaikilla turvapaikanhakijoilla on mukanaan matkapuhelin, jota he harvoin kadottavat, toisin kuin henkilöllisyystodistuksiaan”, selitti SVP:n kansallisneuvos Gregor Rutz. Tulevaisuudessa Sveitsin maahanmuuttovirasto (SEM) voi tehdä hakuja turvapaikanhakijoiden matkapuhelimista saadakseen asiaankuuluvia tietoja. Jokainen tapaus tutkitaan kuitenkin erikseen suhteellisuuden kannalta, ja laitteiden pakkotakavarikointi on suljettu pois, Blick kertoo.

Kriitikot, kuten Amnesty Internationalin sveitsiläinen osasto, pitävät tätä asetusta ”merkittävänä yksityisyyden loukkauksena”. Amnestyn mukaan arkaluonteisten, joskus intiimien tietojen tallentamisella turvapaikanhakijoiden laitteisiin voi olla vakavia seurauksia asianomaisille. SEM korostaa, että tietoja voidaan analysoida vain turvapaikanhakijoiden suostumuksella, mutta Amnesty varoittaa, että yksityisyyteensä vetoaville henkilöille, jotka kieltäytyvät luovuttamasta tietojaan, voi koitua kielteisiä seurauksia turvapaikkamenettelyssä. Kieltäytyminen voi johtaa viralliseen karkotukseen tai jopa hallinnolliseen säilöönottoon.

Saksaan tuli viime vuonna ennätyksellisen paljon maahanmuuttajia ilman henkilöllisyystodistuksia: Vuoden 2024 viiden ensimmäisen kuukauden aikana 57 prosentilla täysi-ikäisistä turvapaikanhakijoista ei ollut mukanaan henkilötodistusta. Tämä oli jopa enemmän kuin vuonna 2023, jolloin osuus oli jo 48 prosenttia.

