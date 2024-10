Sveitsiläisen turistin kurkku viillettiin auki Algeriassa, viranomaiset vaikenivat murhasta 10 päivän ajan

Kaksi epäiltyä on pidätetty, mutta yksityiskohtia ei ole vielä saatavilla, koska viranomaiset ovat asettaneet alueella ”radiohiljaisuuden”.

Sveitsiläinen turisti murhattiin raa’asti 11. lokakuuta, kun hän oli lomalla kaakkois-algerialaisessa Djanetin keidaskaupungissa.

Sveitsin ulkoministeriön vahvistaman uutisen uutisoi ensimmäisenä ranskalainen Libération-sanomalehti 22. lokakuuta, jossa väitettiin, että Algerian viranomaiset olivat pitäneet murhan salassa yli 10 päivän ajan.

Uhri kuului viiden sveitsiläisen matkaseurueeseen, joka matkusti alueella. Nainen, jonka henkilöllisyyttä ei ole paljastettu, istui Skaner-kahvilan terassilla, joka sijaitsee Djanet’n keskustassa lähellä kansallista matkailutoimistoa, kun terävällä aseella varustautunut mies hyökkäsi hänen kimppuunsa.

Naisen kurkku oli tiettävästi viilletty auki.

Paikallisten lähteiden mukaan hänet evakuoitiin Djanetissa sijaitsevaan sairaalaan, mutta hän menehtyi vammoihinsa huomattavan verenhukan vuoksi. Rikos on järkyttänyt sekä paikallista väestöä että matkailijoita tällä alueella, jota Algerian lehdistö kutsuu yhdeksi maan ”matkailun jalokivistä” sen aavikkomaisemien ja Unescon luetteloon kuuluvan Tassili n’Ajjerin kansallispuiston läheisyyden vuoksi.

Sveitsin ulkoministeriö on kuitenkin antanut matkustusvaroituksen Euroopan kansalaisille, ja Sveitsin ulkoministeriö on ilmoittanut, että vierailuja Djanetin maakuntaan ei suositella, koska siellä on ”riski joutua kidnappauksen tai terroritekojen uhriksi”. Alue rajoittuu Libyaan ja Nigeriin, joissa molemmissa on viime aikoina ollut huomattavaa poliittista epävakautta.

Epäillyt ovat tietojen mukaan Pohjois-Algeriasta kotoisin olevia tuareg-paimentolaisia

Murhaan liittyen on pidätetty kaksi miestä, joista toisen paikalliset kansalaiset ovat tiettävästi ottaneet kiinni. Epäiltyjen sanotaan olevan kotoisin Pohjois-Algeriasta, ja he ovat viettäneet kuusi kuukautta Djanetissa naamioituneina tuaregiksi, perinteisesti suureen berberikansaan kuuluviksi paimentolaisiksi.

Hyökkäyksen motiivi on edelleen epäselvä, eikä ole vielä selvitetty, oliko kyseessä yksittäinen tapaus vai osa laajempaa suunnitelmaa. Paikalliset viranomaiset ovat olleet vaitonaisia, ja sosiaalisessa mediassa tapahtuman ympärillä on ollut mahdollisimman vähän toimintaa, mikä on luonut alueella ”radiohiljaisuuden” tunnetta, Libération kertoi.

Sveitsin liittovaltion ulkoasiainministeriö vahvisti Sveitsin kansalaisen väkivaltaisen kuoleman ja ilmoitti, että turistiryhmän neljä muuta jäsentä oli evakuoitu maasta. EDFA ei ole antanut lisätietoja yksityisyyden suojan vuoksi.

Tutkinta on aloitettu, ja alueen turvallisuutta on tehostettu, ja alueelle on perustettu sotilastarkastuspisteitä valvomaan toimintaa.

Algerian viranomaisten vaikeneminen on herättänyt huolta, varsinkin kun Pohjois-Afrikan maa pyrkii vauhdittamaan matkailualaansa.

Sveitsin Algerissa sijaitsevan suurlähetystön tiedetään olevan tiiviissä yhteydessä paikallisiin viranomaisiin ja pyrkivän keräämään lisätietoja rikoksesta ja varmistamaan alueella jäljellä olevien matkailijoiden turvallisuuden.

Lähde: Libération

Lue lisää aiheesta: