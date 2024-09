Taksiuudistuksen jälkeen kuskien seksuaalirikokset moninkertaistuneet – tekijät ulkomaalaistaustaisia

Taksinkuljettajien tekemiksi epäiltyjen seksuaalirikosten määrä on kasvanut tasaisesti vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen. Sääntöjä höllennettiin ja alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Samaan aikaan taksikuskien tekemien seksuaalirikosten määrä lähti merkittävään nousuun.

Vuonna 2017, jolloin vanhat säännöt olivat vielä voimassa, Helsingin poliisilaitokselle ilmoitettiin kahdesta taksinkuljettajien tekemästä epäillystä seksuaalirikoksesta, uutisoi MTV.

”Siitä lähtien kun uudistus tuli vuonna 2018, on taksissa tapahtuneiden epäiltyjen seksuaalirikosten määrä noussut joka vuosi”, Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtaja Ritva Elomaa sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.

Tämän ja viime vuoden aikana Helsingin poliisi on rekisteröinyt yhteensä lähes 50 ilmoitusta taksinkuljettajiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä.

”Se on iso määrä ja vakava ongelma. Se itsessään olisi peruste ottaa takapakkia uudistuksesta”, Elomaa sanoo.

Hallitus on aiemmin ilmoittanut haluavansa tiukentaa taksialan sääntelyä.

Jotkut kuljettajat syyllistyneet useisiin rikkomuksiin

Elomaan mukaan seksuaalirikoksiin syyllistyneet taksinkuljettajat ovat poikkeuksetta ulkomaalaistaustaisia.

”Taksiala on luottamukseen perustuva ammatti ja heillä on paljon vastuuta. Nyt siellä toimii ammatinharjoittajia tai kuljettajia, jotka ovat syyllistyneet useisiin seksuaalirikoksiin työssään. Heitä on epäilty useista seksuaalirikoksista.”

Tyypillisimpiä rikosnimikkeitä ovat seksuaalinen kajoaminen tai ahdistelu.

Ennen taksialan kilpailun vapauttamista kuljettajia ei juurikaan epäilty asiakkaisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Poliisin mukaan on syytä harkita, pitäisikö taksiuudistuksessa ottaa joitakin taka-askelia tai tarkastella sääntelyä uudestaan.

