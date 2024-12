Tanska tarjoaa 27 000 euroa jokaiselle syyrialaiselle, joka haluaa palata kotiinsa

Tanskan hallitus tarjoaa huomattavia taloudellisia kannustimia, jotta syyrialaiset pakolaiset palaisivat vapaaehtoisesti kotimaahansa.

Aikuiset voivat saada jopa 200 000 Tanskan kruunua (26 818 euroa) ja lapset 50 000 kruunua (6 700 euroa). Nämä maksut ovat osa Tanskan kotiuttamislakia, jolla pyritään kannustamaan vapaaehtoiseen lähtöön.

Tanskan sosiaalidemokraattisen kotouttamisministerin Kaare Dybvad Bekin mukaan vuodesta 2015 lähtien Tanskasta on lähtenyt yli 5 100 syyrialaista, joista lähes 600 laillisesti maassa oleskelevaa on palannut Syyriaan taloudellisen tuen turvin vuodesta 2019 lähtien.

Saksalaiselle Bild-lehdelle puhuessaan Bek ilmaisi toivovansa, että ”vielä useammat ihmiset käyttävät tarjousta hyväkseen” ohjelman jatkumisen valossa.

This Syrian migrant famously took a selfie with Merkel back in 2016.

Now, he says he has no plans to return to Syria.

The same applies for hundreds of thousands of Syrians. Even if conditions improve in Syria, many receive benefits in Germany they'll never willingly give up. pic.twitter.com/wkXGhacFDV

