Trump painostaa Zelenskyin järjestämään vaalit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että hän itse oli ehdottanut Ukrainalle uusien vaalien järjestämistä ennen rauhansopimusta Venäjän kanssa.

”Inhoan sanoa sitä, mutta hänen kannatuslukunsa on laskenut neljään prosenttiin”, Donald Trump sanoi Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskyistä.

Trumpin viesti on, että hänelle ei ole vieras ajatus Zelenskyin korvaaminen jollakin toisella ehdokkaalla parlamenttivaaleissa.

”Henkilökohtaisesti pidän hänestä. Hän on hyvä, mutta en välitä hänestä henkilökohtaisesti, välitän työn tekemisestä. Nykyinen johto on sallinut sodan, jota ei olisi koskaan pitänyt tapahtua”, Yhdysvaltain presidentti vastaa.

Trumpin mielestä Ukrainan ei pitäisi valittaa siitä, ettei se ole osallistunut neuvotteluihin ja että he olisivat voineet lopettaa sodan jo aiemmin.

”Olette olleet siellä kolme vuotta. Teidän olisi pitänyt lopettaa se kolmen vuoden jälkeen. Teidän ei olisi koskaan pitänyt aloittaa sitä. Olisitte voineet tehdä sopimuksen”, Trump sanoo ukrainalaisista.

”Ehkä ukrainalaiset ovat sanoneet, että vaaleista on kulunut pitkä aika. Se asia ei kuulu Venäjälle. Tämä mielipide tulee minulta ja monista muista maista.”

Trump kyseenalaistaa myös ukrainalaisten luottamuksen Zelenskyihin väittäen sen olevan vain neljä prosenttia. Luku, jonka lähdettä hän ei mainitse.

Kiovan kansainvälisen sosiologian instituutin (KIIS) tekemän tutkimuksen mukaan viime vuoden toukokuussa noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista halusi syrjäyttää hallitsevat poliitikot. 55 prosenttia halusi sen sijaan odottaa vaalien järjestämistä.

”Haluan nähdä rauhan. Tiedättekö miksi? Koska en halua enää nähdä kaikkia näitä ihmisiä tapettuna. Näen, että ihmisiä tapetaan, he ovat venäläisiä ja ukrainalaisia, mutta he ovat ihmisiä. Sillä ei ole väliä, mistä päin maailmaa he ovat kotoisin”, Trump sanoo.

Zelenskyi: ”Disinformaatiokupla”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vastasi keskiviikkona hylkäämällä Trumpin väitteet, joiden mukaan hän nautti ukrainalaisten keskuudessa niin alhaisesta luottamuksesta, viitaten ”venäläiseen disinformaatioon”. Hän viittaa myös tuoreeseen ukrainalaiseen kyselyyn , joka osoittaa, että luottamus häneen on kasvamassa 57 prosenttiin.

”Jos joku haluaa korvata minut, sanoisin, että se ei nyt toimi”, Zelenskyi sanoi lehdistötilaisuudessa.

Ukrainan presidentti korostaa, että hän kunnioittaa suuresti Trumpia Yhdysvaltojen johtajana, ja maata, jolta Ukraina on saanut paljon tukea. Mutta Zelenskyin mukaan valitettavasti Yhdysvaltain presidentille syötetään vääriä tietoja.

”Valitettavasti hän elää disinformaatiokuplassa”, Zelenskyi sanoo.

Kun Trumpin ulkoministeri Marco Rubio vierailee Saudi-Arabiassa, Zelenskyi itse on matkustanut Turkkiin tapaamaan presidentti Recep Tayyip Erdogania. Lehdistötilaisuudessa Zelenskyi puhuu Turkin mahdollisista turvallisuustakeista.

”Ukrainalla ja Turkilla on Euroopan vahvimmat armeijat. Se on tosiasia tänään”, Zelenskyi huomautti lehdistötilaisuudessa.

Lavrov torjuu rauhanturvajoukot

Yhdysvaltain ja Venäjän Riadissa käymien neuvottelujen jälkeen tuli esiin raportteja, joiden mukaan Ukrainan uudet vaalit voisivat olla osa rauhansopimusta. Trump väittää, ettei idea tullut Venäjältä vaan häneltä itseltään.

Samaan aikaan Venäjä vaatii, että Ukraina pysyy puolueettomana ja että Nato peruu lupauksensa tulevasta jäsenyydestä. Sergei Lavrov on myös torjunut kaikki Nato-maiden rauhanturvajoukot.

Trump on valmis tapaamaan Putinin ennen kuun loppua keskustellakseen lisää.

