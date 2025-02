Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvottelut alkoivat – Moskovalta kylmää kyytiä odotuksille: ”Ei alueellisia myönnytyksiä”

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen venäläinen kollegansa Sergei Lavrov ovat tavanneet keskustellakseen Ukrainan sodan tulevaisuudesta, mutta jo ennen kuin Venäjä istui alas, se teki selväksi, että se lähestyy asioita kovalla neuvottelumielellä.

Keskustelujen alkaessa tiistaiaamuna on julkaistu kuvia, joissa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio istui Yhdysvaltain Lähi-idän lähettilään Steve Witkoffin ja kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Mike Waltzin reunustamana vastapäätä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovia ja presidentti Putinin neuvonantajaa Juri Ushakovia.

Kyseessä ovat ensimmäiset korkean tason keskustelut Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti toisen hyökkäyksen Ukrainaan lähes kolme vuotta sitten. Neuvottelut käydään Al Diriyahin palatsissa Riadissa Saudi-Arabiassa, ja niitä välittää Saudi-Arabian ulkoministeri Faisal bin Farhan Al Saud. Niiden tarkoituksena ei ole löytää vastauksia Ukrainan sotaan suoraan vaan pikemminkin luoda ympäristö, jossa Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit voivat myöhemmin tavata kasvokkain todellisia neuvotteluja varten.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoikin, että Venäjän näkökulmasta tämänpäiväisten keskustelujen ensisijainen tarkoitus on ”palauttaa koko Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden kokonaisuus” ja järjestää tuleva johtajatapaaminen.

Huolimatta tämänpäiväisten neuvottelujen suppeasta tarkoituksesta Euroopan johtajat, Ukraina mukaan luettuna, ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä siihen, ettei heitä ole kutsuttu mukaan. Ukraina on vannonut sivuuttavansa kaikki sen pään yli sovitut rauhansopimukset, ja Euroopan johtajat pitivät maanantaina oman ”hätähuippukokouksensa” keskustellakseen siitä, mitä etukäteen luonnehdittiin ”Trumpin asettamiksi haasteiksi”.

Kuten näin suurissa neuvotteluissa on odotettavissa, molemmat osapuolet aloittivat varhain kovan tinkimistaktiikan asemoinnin. Venäjän Lavrov, poliittinen selviytyjä, joka on toiminut Venäjän ulkoministerinä yli 20 vuotta, teki maanantaina Saudi-Arabiaan lentäessään kommenteissaan selväksi, että hän edustaisi Venäjän maailmankatsomusta Ukrainan sodasta – joka itsessään on useimmille länsimaalaisille niin vieras, että se saattaisi osoittautua ihan omaksi neuvottelujen kompastuskiveksi – ja aloittaisi neuvottelut kannasta, jonka mukaan Venäjä ei luovuttaisi mitään alueita, Reuters totesi.

Lavrov käytti myös aikaa ärsyttääkseen Euroopan johtajia, jotka ovat tiettävästi jo pahoillaan siitä, ettei heitä ole kutsuttu tämänpäiväisiin neuvotteluihin, sanomalla, ettei olisi ollut mitään järkeä pyytää heitä rauhanneuvotteluihin kuitenkaan, koska heidän ainoa intressinsä – hänen mielestään – on sodan pitkittäminen.

Lavrov sanoi: ”Eurooppalainen filosofia ei ole kadonnut mihinkään, joten en tiedä, mitä heidän pitäisi tehdä neuvottelupöydässä. Jos he aikovat kieroilla joitakin ovelia ajatuksia konfliktin jäädyttämisestä – samalla kun he todella aikovat, kuten heidän tapansa, luonteensa ja tottumuksensa on – jatkaa sotaa, niin miksi meidän pitäisi kutsua heitä ollenkaan?”

Muilta osin Venäjän huolenaiheet näyttävät heijastavan Ukrainan huolenaiheita, sillä se ei halua, että ”rauhaa” käytettäisiin tekosyynä Ukrainan aseistamiseksi uudelleen vihamielisyyksien myöhempää uudelleen aloittamista varten, Lavrov sanoi. Ukraina on jo viikkojen ajan sanonut, että se haluaa minkä tahansa tulitauon olevan pysyvä Venäjän tulevia hyökkäyksiä vastaan, jotta se ei käyttäisi tulitaukoa vain armeijansa jälleenrakentamiseen myöhempää uudelleenhyökkäystä varten..

Lavrov sanoi muun muassa, että Venäjä lähtee neuvotteluihin odottaen, että länsimaiden on vastattava jollakin tavalla Ukrainan hallituksen tukemisesta. Hän muistutti, että ”Venäjän valtion virallinen kanta on, että Kiova on ”natsihallinto”. Ukraina on tehnyt sotarikoksia ”pahempia kuin Hitlerin murhaajat” puolustautuessaan Venäjän hyökkäystä vastaan”, hän sanoi.

Ukraina syyttää myös Venäjää sotarikoksista.

Kuten kaikissa neuvotteluissa, nytkin on selvitettävä, mitkä asiat ovat aitoja ja mitkä ovat tarjouksia, joilla pyritään saamaan vaikutusvaltaa varhaisessa vaiheessa.

