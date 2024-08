Tuoreiden tietojen mukaan tuhansia laittomia maahanmuuttajia on karkotettu Saksasta Puolaan. Riippumattoman Radio Wnetin toimittaja Aleksandra Fedorska paljasti, että kesäkuun loppuun mennessä pelkästään Saksan Brandenburgin alueelta oli karkotettu 3 140 ihmistä.

Luku on osa laajempaa suuntausta, ja arvioiden mukaan Saksan naapurimaista karkotettujen kokonaismäärä voi nousta lähes 10 000:een.

Konservatiivisessa Republika-televisiossa puhunut Fedorska totesi, että Puolan rajavartijoiden läsnäolo Saksan rajalla on lisääntynyt merkittävästi, ja piti tätä myönteisenä kehityksenä.

”Näemme heitä [rajavartijoita] maanteillä ja tekemässä liikkuvia tarkastuksia rajavyöhykkeellä. Vielä muutama kuukausi sitten rajavartijoita ei näkynyt tällä alueella lainkaan”, hän totesi.

Maahanmuuttajien karkotukset ovat nousseet esiin julkisessa keskustelussa, etenkin kun Saksan ja Puolan väliset jännitteet laittoman maahanmuuton käsittelystä ovat kärjistyneet. Fedorska huomautti, että Saksan nykytilanne vaikuttaa osaltaan näihin jännitteisiin, sillä kansalaisten huoli turvallisuudesta ja mahdollisista vaikutuksista poliittiseen vakauteen kasvaa.

Toimittaja keskusteli myös Itä-Saksan, muun muassa Sachsenin ja Brandenburgin osavaltioiden, tulevien aluevaalien mahdollisista vaikutuksista Puolan ja Saksan suhteisiin. Hän korosti maahanmuuttovastaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kasvavaa suosiota näillä alueilla ja arveli, että sen menestys voi entisestään rasittaa rajat ylittävää vuoropuhelua erityisesti maahanmuuttopolitiikasta.

