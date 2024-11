Tutkijat: Skandinaviaan tulossa kylmempiä talvia

Tulevat skandinaaviset talvet muistuttavat 1970- ja 1980-luvun talvia, jolloin kylmyys ja jää lisääntyvät. Näin ennustavat australialainen ilmastotutkija Martin Jucker ja hänen kaksi kollegaa. Syynä on vuonna 2022 tapahtunut vedenalainen tulivuorenpurkaus.

Toukokuussa 2024 Sydneyssä sijaitsevassa Uuden Etelä-Walesin yliopistossa työskentelevä Martin Jucker julkaisi kollegoidensa Chris Lucasin ja Deepashree Duttan kanssa Journal of Climate -lehdessä havaintonsa, jotka ennustavat Skandinavian talvilämpötilojen laskua.

Kylmempiä talvia on koettu kolmen vuoden ajan suuren tulivuorenpurkauksen jälkeen. 15. tammikuuta 2022 vedenalainen tulivuori Hunga Tonga-Hunga Ha’apai räjähti eteläisellä Tyynellämerellä.

Ilmaston lämpenemisen sanotaan vaikuttavan voimakkaasti Euroopan ilmastoon, ja viimeisten 50 vuoden aikana talvilämpötilat ovat nousseet 1-3 astetta, ja suurin nousu on tapahtunut kaukana pohjoisessa.

Nyt jäätyneet vedet ovat kuitenkin jälleen tulossa horisonttiin, ja Martin Jucker on luottavainen: Skandinaviaa odottavat huomattavasti kylmemmät ajat ja viileämmät talvet vuosikymmenen loppupuolella, hän sanoo Science Illustratedille.

Jäähdyttävä vaikutus tänä talvena

Lämpötilojen nousu on vaikuttanut siihen, että Skandinavian vesille on muodostunut paksu jääpeite pitkien pakkasjaksojen vuoksi. Viimeisten 50 vuoden aikana Itämerellä on ollut yhdeksän tällaista talvea, joista viimeisin 12 vuotta sitten.

Tutkijat odottavat, että Skandinaviassa alkaa jo talvella 2024-2025 tapahtua viilennystä, joka laskee talvilämpötiloja keskimäärin 1-2 astetta vuoteen 2030 mennessä.

Lämpötilan 1,5 asteen lasku tarkoittaa, että Skandinavia palaa takaisin 1970- ja 1980-lukujen ilmastoon, jolloin viitenä talvena oli pakkasta, paljon lunta ja paksua jäätä Itämerellä.

Enemmän pilviä ja sadetta

Lämpötilan noustessa vettä sataa enemmän ja lunta vähemmän. Yksi niistä paikoista, joissa muutokset ovat selvimmin havaittavissa, on Itämeri.

Myös muualla Euroopassa talvisäässä tapahtuu pieniä muutoksia. Juckerin mukaan Euroopassa on hieman enemmän pilvistä ja sateista, mikä johtuu todennäköisesti suihkuvirtauksen muutoksesta.

”Ilmastokriisi on huijausta”

Patrick Moore oli Kanadan Greenpeacen varhainen jäsen ja puheenjohtaja. 1980-luvun puolivälissä Moore jätti järjestön, jota hän nyt arvostelee voimakkaasti. Hän uskoo, että väitetty ilmastokriisi on huijausta.

”Ensinnäkin, nyt ei ole liian kuuma. Tämä on yksi maapallon historian kylmimmistä ajanjaksoista.”

”Toiseksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nyt alhaisempi kuin lähes koko maapallon historian aikana.”

”Kolmas asia, joka teidän on tiedettävä: mistä kaikki se hiilidioksidi on peräisin, jota me päästämme ilmakehään? Miten se päätyi fossiilisiin polttoaineisiin? Kasvit ottavat sitä ilmakehästä ja valtameristä. Meren planktonit, kasvillisuus maalla – muuttui hiileksi, öljyksi ja kaasuksi,” sanoo Moore.

Lähde: Science Illustrated, Samnytt

