Tutkimus: Lähes kaikki ilmastotoimet ovat pelkkää symbolista politiikkaa

Potsdamin ja Oxfordin yliopistojen tutkijat ovat analysoineet noin 1 500 ilmastotoimia 41 maassa kahden vuosikymmenen aikana. Tuloksena syntynyt tutkimus osoittaa, että poliittiset päättäjät ja muut toimijat ovat olleet kiinnostuneempia leimaamaan itsensä ilmastotietoisiksi ja viestimään vihreästä hyvyydestä kuin tekemään mitään sellaista, joka vähentää tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä – kuten laajentamaan ydinvoimaa hiilivoiman poistamiseksi käytöstä.

Vuosina 1998-2022 tutkituista 1 500 ilmastotoimesta vain murto-osan eli 63:n voidaan sanoa vaikuttaneen merkittävästi hiilidioksidipäästöihin ja muihin niin sanottuihin lämpöä sitoviin kaasuihin. Kaikista toimista – olivatpa ne merkityksellisiä tai eivät – on kuitenkin aiheutunut merkittäviä kustannuksia tai muita kielteisiä seurauksia tavallisille kansalaisille veronmaksajina ja kuluttajina.

Tutkijat ovat myös havainneet, että rikkaiden, hyvin toimivien maiden ja huonosti toimivien kehitysmaiden välillä on merkittävä ero. Tämä on jälkimmäisten haitaksi. Yksi tutkimuksessa mainittu poikkeus on Etelä-Afrikan rakennussektori, jossa sääntelyn, tukien ja laitteiden merkintöjen yhdistelmä lähes puolitti päästöt. Ei kuitenkaan ole selvää, mistä tai mille tasolle absoluuttisesti mitattuna.

Päästöjen vähennys on vähäinen

Kaiken kaikkiaan tutkijat kirjoittavat, että ilmastopolitiikat, joita poliittiset päättäjät ovat edistäneet pyrkiessään antamaan vihreän imagon, eivät ole edes yhdessä johtaneet kuin vähäpätöiseen ja merkityksettömään päästöjen vähennykseen marginaalissa.

”Se osoittaa pohjimmiltaan, että meidän on tehtävä parempaa työtä”, sanoo Nicolas Koch, yksi tutkimuksen tekijöistä ja Berliinissä sijaitsevan Mercator-tutkimuslaitoksen politiikan arviointilaboratorion johtaja.

Hiilenpoltto suurin syyllinen

Tutkijoiden kohteena olevia talouden aloja on neljä: sähkö, liikenne, rakennukset ja teollisuus. Tutkimuksessa toistetaan, että hiilenpoltto on yksi suurimmista syyllisistä. Samaan aikaan vihreä ilmastopolitiikka on suhtautunut yleisesti ottaen vihamielisesti ydinvoimaan, vaikka se on ainoa energialähde, jota voidaan vakavasti käyttää kivihiilestä luopumiseen.

Tutkimuksen yhteinen piirre on, että poliitikot haluavat leikata sellaisten yritysten katteita, joiden päästöt ovat jo nyt alhaiset. Tämä johtuu siitä, että se on helpompaa.

Lähde: Breitbart

