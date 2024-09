Asiantuntija: Hiilidioksidin varastointi on ”maagista ajattelua”, joka pitäisi pikaisesti lopettaa

Ruotsin päättäjät aikovat käyttää kymmeniä miljardeja veronmaksajien rahoja ilmakehän luonnossa esiintyvän hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. He uskovat, että tämä pelastaa ilmaston. Kaikki eivät kuitenkaan jaa tätä uskomusta. Eräs niistä, jotka suhtautuvat asiaan erittäin kriittisesti, on ydinfyysikko ja kommentaattori Jan Blomgren, joka ruotsalaisessa Epoch Times -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan kutsuu aloitetta ”maagiseksi ajatteluksi” ja kehottaa hallitusta romuttamaan koko ohjelman pikaisesti.

Jan Blomgren on yleisesti ottaen turhautunut ”harkitsemattomiin latteuksiin” ja ”älyllisyyden vastaiseen ajatteluun”, jotka ovat tyypillisiä energiapoliittiselle keskustelulle ja alan päätöksenteolle. Hänen mukaansa ei tarvita kuin lukion fysiikan osaamistaso, jotta voi kumota suurimman osan siitä, mitä vihreällä agendalla väitetään ja mikä sitten muodostaa perustan koko Ruotsin energiahuollolle, ja tulokset ovat kauhistuttavia.

Blomgrenin mukaan yksi tällainen aloite on Bio-CCS, jossa CCS on lyhenne sanoista Carbon Capture and Storage (hiilen talteenotto ja varastointi) ja jonka ensimmäinen osa osoittaa, että sillä tarkoitetaan vain biologisen materiaalin, kuten polttopuun ja jätteiden, poltosta peräisin olevan myrkyttömän kaasun päästöjä.

Ruotsilla ei ole omaa ilmakehää

Ruotsin energiavirasto ilmoitti hiljattain, että se aikoo käyttää peräti 36 miljardia kruunua (3 mrd. euroa) veronmaksajien rahoja Bio-CCS:ään. Blomgrenin mukaan tämä on poliittisesti korrektia rahantuhlausta suuressa mittakaavassa. Hänen mukaansa se perustuu myös siihen outoon harhaluuloon, että Ruotsilla pitäisi olla ”oma ilmakehä” sen sijaan, että se jaettaisiin muun maapallon kanssa.

”Se, että Ruotsi käyttää valtavia summia rahaa, joita tarvittaisiin muiden yhteiskunnan alojen aukkojen korjaamiseen ja jo nyt hyvin vähäisten päästöjen marginaalien kiillottamiseen, ei hyödytä ilmastoa lainkaan, jos muu maailma jatkaa suurten hiilidioksidipäästöjen päästämistä”, Blomgren huomauttaa.

”Koko planeetta on saatava mukaan”, hän sanoo. Eikä se ole mukana. Huomattavaa on, että Intia ja Kiina lisäävät hiilidioksidipäästöjään suuruusluokkaa, joka ylittää reilusti Ruotsin kokonaispäästöt. ”Kaikkia ilmastohankkeita, joissa ei oteta mukaan Kiinaa ja Intiaa, voidaan pitää kevytmielisinä”, Blomgren sanoo.

Bio-CCS ”puhdasta hölynpölyä”

Hän luonnehtii myös Bio-CCS:n käsitettä ”puhtaaksi hölynpölyksi” tieteellisestä näkökulmasta. Tämä perustuu siihen perustietoon, että kaikki hiilidioksidimolekyylit ovat identtisiä, olivatpa ne peräisin saksalaisesta hiilivoimasta, kenialaisista dieselautoista, ruotsalaisten uuneissa poltettavasta puusta tai lehmien pieruista tai uloshengityksestä ja sään vaikutuksesta Uudessa-Seelannissa. Kaikki nämä päästöt vaikuttavat ilmakehään täsmälleen samalla tavalla, Blomgren selittää, eikä keskittyminen tiettyyn biologista alkuperää oleviin hiilidioksidimolekyyleihin ole vakavaa.

Blomgren selventää lisäksi, että hiilidioksidia saadaan tehokkaasti vähennettyä sitomalla ja varastoimalla se sinne, missä päästöt ovat suurimmat. Hän mainitsee esimerkkinä hiilivoimaloiden savupiiput. Niitä ei ole Ruotsissa juuri lainkaan, ja siksi hallitus aikoo ilmastoviisauden merkiksi sijoittaa veromiljardit muihin hiilidioksidilähteisiin, joiden vaikutus kustannuksiin nähden on erittäin vaatimaton.

Veronmaksajien 36 miljardin kruunun käyttäminen hiilidioksidin sitomiseen ilmakehään on Blomgrenin mukaan ”ehkä kaikkein hulluinta toimintaa”, vaikka merkityksettömien ilmastoinvestointien kilpailusta ei ole puutetta. Vertailun vuoksi Blomgren sanoo, että ilman hiilidioksidipitoisuus on noin 0,4 tuhannesosaa, ja hiilidioksidin talteenotto suoraan hiilivoimalasta on yli 2 000 kertaa tehokkaampaa kuin saman tekeminen ilmakehästä.

Hiilivoimasta luovutaan – ydinvoimaa laajennetaan

Vaikka ei tarvitse olla Blomgrenin kaltainen ydinfyysikko ymmärtääkseen tämän, hän pelkää, että merkittävä osa kaikista näistä veromiljardeista käytetään hänen ”typeryyksiksi” leimaamiinsa ilmastohankkeisiin. Sen sijaan, että tehtäisiin ainoa todella tehokas asia – hiilidioksidipainotteisen hiilivoiman asteittainen lopettaminen ja sen korvaaminen päästöttömällä ydinvoimalla.

Blomgrenin mukaan yksi johtopäätöksistä, jotka tästä oivalluksesta on tehtävä, on se, että Bio-CCS-aloite olisi romutettava välittömästi. ”Ruotsin olisi keskityttävä kansainvälisiin ponnisteluihin, joilla edistetään hiilivoiman asteittaista poistamista ydinvoiman hyväksi. Ei tarvitse mennä kauas Ruotsin rajojen ulkopuolelle löytääkseen hyviä ehdokkaita, joihin vaikuttaa ja joita auttaa.

Vihreä politiikka on Saksassa kauhutarina

Ehkä pahin esimerkki on Saksa, jossa maan Vihreä puolue ajoi läpi täysin päinvastaista energiapolitiikkaa ja suljettiin kaikki ydinvoima. Luultiin, että menetys olisi mahdollista korvata tuulivoimaloilla ja aurinkopaneeleilla, mutta venäläinen kaasu olisi tärkein korvaaja. Venäjän hyökättyä Ukrainaan pelikenttä muuttui jyrkästi, ja vihreiden ydinvoiman purkaminen on sen sijaan johtanut valtaviin hiilidioksidipäästöihin, koska vaje on täytynyt korvata hiilivoimalla.

Toinen ei niinkään kaukana oleva maa, joka on pitkään turvautunut hiilivoimaan energiahuollossaan, on Puola. Blomgren kirjoittaa, että jos Ruotsin hallitus käyttäisi 36 veromiljardia kotimaiseen jätteeseen tuhlaamisen sijasta ydinvoiman laajentamisen edistämiseen, ”hiilidioksidipäästöjen väheneminen olisi dramaattisesti suurempi”.

”Lopettakaa kovalla työllä ansaittujen verorahojemme tuhlaaminen naiiveihin moraaliposeerauksiin ja epätieteellisiin toiveunelmiin”, toteaa Blomgren ruotsalaisessa Epoch Times -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Lähde: Epoch Times

Lue lisää aiheesta: