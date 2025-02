Tutkimus: Yli puolet eläkkeensaajista kokee, ettei eläke riitä – tilanne heikentynyt vuodentakaisesta

Eläkkeensä riittämättömäksi kokeneiden osuus on vuodessa noussut selvästi; noin 52 prosenttia kokee, ettei eläke riitä, kun vuosi sitten luku oli 44 prosenttia. Tiedot selviävät Ilmarisen kyselytutkimuksesta.

Vain noin 33 prosenttia eläkkeensaajista kokee, että heidän eläkkeensä on juuri nyt riittävä. Vielä vuosi sitten 35 prosenttia koki eläkkeensä riittäväksi. Yli puolet on myös joutunut tinkimään menoistaan.



Työeläkeyhtiö Ilmarisen tutkimuksessa selvitettiin eläkeajan talouteen ja varautumiseen liittyviä asioita, kuten eläkeläisten taloudellista tilannetta sekä talous- ja digitaitoja. Kyselyyn vastasi 1 069 eläkeläistä joulu-tammikuun aikana.

Kokemus omasta taloustilanteesta heikentynyt selvästi

Vastaajille jää pakollisten menojen jälkeen eläkkeestä käteen keskimäärin noin 500 euroa kuukaudessa. Vastaajista noin 33 prosenttia on sitä mieltä, että oma eläke on riittävä juuri nyt. Osuus on vaihdellut 27–40 prosentin välillä vuosina 2014, 2019 ja 2021–2024.

”Yhä useampi kokee eläkkeensä riittämättömäksi, ja yli puolet eläkeläisistä kertoo joutuneensa tinkimään menoistaan. Taustalla vaikuttaa Suomen talouden tilanne, kuten säästötoimenpiteet ja työllisyyskehitys sekä yleinen ilmapiiri. Vaikka Suomen eläkejärjestelmä on kansainvälisen vertailun mukaan maailman seitsemänneksi paras, olisi tärkeää kannustaa jokaista työikäistä varautumaan eläkeaikaansa jo varhain myös itse. Samalla tulisi löytää keinoja, miten mahdollisimman moni työhaluinen ja työkykyinen eläkeläinen saisi osa-aikatyötä”, kommentoi Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Lähde: Ilmarinen