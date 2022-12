Twitter-tiedostojen julkaisemisen jälkeen halutaan tutkia FBI:n osallistumista Twitterin moderointiin

FBI:n osallistuminen Twitterin moderointiin saattaa rikkoa Yhdysvaltain perustuslakia.

Otettuaan Twitterin haltuunsa Elon Musk on päättänyt paljastaa, miten FBI on epäsuorasti tai suoraan moderoinut alustaa epäedulliseen asemaan silloisen presidentin Donald Trumpin kustannuksella ja suosinut nykyistä presidenttiä Joe Bidenia. Musk on myös erottanut useita huippujohtajia, joilla on yhteyksiä FBI:hin, mukaan lukien juutalaisen pedofiilin Yoel Rothin.

FBI oli vahvasti mukana sensuroimassa uutisia, jotka koskivat presidentin pojan Hunter Bidenin kannettavaa tietokonetta, ja hylkäämässä sen sisällön ”venäläisenä propagandana”. Kannettava tietokone todisti Hunter Bidenin ja hänen isänsä, silloisen presidenttiehdokkaan Joe Bidenin, hämärät liiketoimet Ukrainassa ja Kiinassa.

FBI:n ”neuvot” siitä, miten Twitterin ja myös Facebookin, pitäisi sensuroida skandaaliuutiset, vaikuttivat lähes varmasti Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaaleihin. Technometrica Institute of Policy and Politicsin (TIPP), tekemä kysely osoittaa, että 79 prosenttia Yhdysvaltain äänestäjistä on vakuuttunut siitä, että Trumpista eikä Bidenistä olisi tullut presidentti, jos Yhdysvaltain äänestäjäkunta olisi ollut täysin tietoinen Bidenin perheen hämäristä liiketoimista.

Sisällön sensuroinnin liikkeellepaneva voima oli Twitterin päälakimies Jim Baker, jonka yhtiön entinen johto palkkasi suoraan FBI:sta. Elon Musk erotti Bakerin hiljattain sen jälkeen, kun kävi ilmi, että hän yritti viivyttää ”Twitter-tiedostojen” julkaisemista – asiakirjasarjan, joka paljastaa, miten Twitter vaikutti Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Twitter-tiedostot paljastavat myös, että Twitterin juutalainen tietosuojapäällikkö Yoel Roth on istunut viikoittaisissa kokouksissa FBI:n lisäksi myös kotimaan turvallisuusviraston ja kansallisen tiedustelupalvelun johtajan kanssa. He ovat neuvoneet Rothia, miten Twitterin tietoja voidaan ”tarkistaa” ja sensuroida. Musk on myös pakottanut hänet eroamaan. Hiljattain Musk käytti tilaisuutta hyväkseen ja paljasti Rothin pedofiiliksi, mikä voisi selittää Twitterin aiemman haluttomuuden poistaa lapsipornosisältöä alustaltaan.

Looks like Yoel is arguing in favor of children being able to access adult Internet services in his PhD thesis: pic.twitter.com/1NiBohjhMQ — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

Nyt vaaditaan yhä useammin tutkimaan FBI:n osallisuutta sosiaalisen median sensurointiin ja vaaleihin vaikuttamiseen Yhdysvalloissa. Tästä raportoi Fox News, joka on tutkinut Twitterin tiedostoja ja ollut yhteydessä lakiasiantuntijoihin ja poliitikkoihin.

Hans von Spakovsky yhdysvaltalaisesta Heritage Foundation -ajatushautomosta sanoo Fox Newsille, että vaikka Twitter on yksityinen yritys, joka voi vapaasti moderoida sisältöä, sitä voidaan pitää hallituksen agenttina, jos se noudattaa sen ohjeita.

– Ensimmäinen lisäys Yhdysvaltain perustuslakiin viittaa hallitukseen ja kieltää valtion virastojen ja laitosten harjoittaman sensuurin, ei yksityisten toimijoiden, von Spakovsky toteaa ja jatkaa.

– Mutta kun yksityinen yritys sensuroi tietoja hallituksen ohjeiden, koordinoinnin ja yhteistyön vuoksi, sen voidaan laillisesti katsoa toimivan hallituksen agenttina. Tämän voidaan katsoa rikkovan ensimmäistä perustuslain lisäystä.

Robert J. Delahunty St. Thomasin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta sanoo, että poliitikkojen on suhtauduttava paljastuksiin vakavasti ja vaadittava, että FBI:n vaaleihin puuttuminen tutkitaan.

– Seuraavan kongressin on asetettava etusijalle tiedustelupalvelujen ja alustojen välisten (ilmeisesti laajojen) yhteyksien tutkiminen, jotta voidaan selvittää, onko hallitus sensuroinut poliittista puhetta, hän sanoo.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja John Kirby, joka kuuluu presidentin kansliaan, on kommentoinut Twitter-tiedostoja sanomalla, että Bidenin hallinto ”ei opasta yksityisiä sosiaalisen median yrityksiä siinä, miten niiden sisältöä tulisi käsitellä”. Kirbyn suorapuheisempi kollega, Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki on kuitenkin ristiriidassa tämän väitteen kanssa, sillä hän on aiemmin sanonut, että Valkoinen talo on ”säännöllisesti yhteydessä sosiaalisen median foorumeihin” torjuakseen Covid-19:tä koskevaa ”väärää tietoa”.

