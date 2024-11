Uhkapeli elämästä ja kuolemasta: Eutanasia jälleen Ranskan asialistalla

Joidenkin ”oikeistolaisten” kansanedustajien mielestä elämä ei ole puolustamisen arvoinen asia.

Michel Barnierin hallitus on ilmoittanut aikovansa jatkaa eutanasiasta käytäviä keskusteluja, jotka keskeytyivät kansalliskokouksen hajottamisen vuoksi kesäkuussa. Vaikka jotkut ovatkin halunneet kuvailla syyskuusta lähtien toiminutta uutta ryhmää ”oikeistolaiseksi”, tässä asiassa on todistettu, että se on ideologisesti jatkuva Emmanuel Macronin leirin kanssa.

Kun tasavallan presidentti pyysi kansalliskokouksen hajottamista, se keskeytti eutanasian ja avustetun itsemurhan käyttöönoton Ranskassa sallivan lakiesityksen käsittelyn. Pääministeri Michel Barnier, joka taipui eutanasiaa kannattavien lobbareiden painostukseen, ilmoitti haluavansa käynnistää menettelyn uudelleen ja ottaa uuden lakiesityksen yleiskokouksen esityslistalle jo tämän vuoden joulukuussa. Lokakuun alussa France 2 -televisiokanavalle antamassaan haastattelussa pääministeri ilmaisi sekä henkilökohtaisen tukensa eutanasian ja avustetun itsemurhan sallivalle laille että halunsa viedä hanke läpi.

Eutanasiakysymys ei ole läheskään yksimielisen kannatuksen kohteena Macronin kannattajien ja keskustaoikeistolaisten parlamentin jäsenten muodostamassa ”yhteisessä kannatuspohjassa”, johon Barnier aikoo tukeutua politiikkansa tukemiseksi. Pääministerin lähipiirin mukaan kyseessä on kuitenkin ”Macronin kansanedustajien vahva vaatimus”, joka hänen on otettava huomioon. Le Figaro huomauttaa, että tämä on toinen kerta hallitukseen tulonsa jälkeen, kun Barnier on antanut periksi vasemmiston vaatimuksille yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Ensimmäisen kerran tämä tapahtui silloin, kun hän ”vakuutti” julkisesti entiselle pääministerille Gabriel Attalille, että hän suhtautuu myötämielisesti LGBT:n vaatimuksiin tai aborttiin.

Suverenistinen Philippe de Villiers julkaisi Le Journal du Dimanche -lehdessä artikkelin, jossa hän tuomitsi eutanasian palauttamisen kansalliskokoukseen alun perin perinteiseen oikeistoon kuuluneeksi katsotun pääministerin aloitteesta. Barnierin hallitus on leimattu ”konservatiiviseksi” ja ”Manif pour Tous” (nimetty vuosien 2013-2014 homoavioliittojen vastaisen kampanjan mukaan, johon kaksi sen ministeriä osallistui) koko vasemmiston ja keskustan marginaalin toimesta, joten se vastaa antamalla lupauksia edistyksellisyydestään. Ne ovat lupauksia, jotka eivät missään tapauksessa koskaan tyydytä vasemmistoa.

Eutanasia vastaan maahanmuutto

Tämän yhteisen perustan sisällä on meneillään eräänlainen epäterve kiristys, jonka kristitty toimittaja Erwan Le Morhedec on tuominnut ja joka voidaan tiivistää seuraaviin termeihin: eutanasia vastaan maahanmuutto. ”Kun kompromissin kulttuuri johtaa häpeään” (Quand la culture du compromise devient une basse compromission) – La Croixin toimittajan mukaan.

Jotkut ”oikeistolaiset” kansanedustajat saattavat ajatella pelaavansa pitkää peliä, mutta kyseessä on erittäin kyseenalainen sopimus. Ensinnäkin, elämän ei pitäisi olla poliittisen uhkapelin kohteena. Lisäksi kaikki tietävät hyvin, että eutanasiaa koskevan lain sisältö tulee olemaan erittäin vaarallinen, kun taas maahanmuuttolaki voi hyvinkin olla vailla mitään sisältöä. Erwan Le Morhedec julisti:

”Ottaako oikeisto vastuun siitä, että he hylkäävät sairaat ja vanhempamme muutaman karkotuksen vuoksi? Hyväksyykö vasemmisto eutanasiasta maksetun hinnan? Tätäkö voimme odottaa Barnierin hallitukselta, tältä paljon ylistetylle kompromissikulttuurille: keskinäistä mukautumista alhaisimpiin eettisiin normeihin?”

Toistaiseksi ei ole ilmoitettu tarkkaa lainsäädäntöaikataulua. Ei myöskään ole tiedossa, millainen parlamentin jäsenille käsiteltäväksi toimitettu uusi teksti on. Kyseinen teksti todennäköisesti sisältää suurimman osan niistä säännöksistä, jotka sisältyvät jo keskustapuolueen jäsenen Olivier Falornin jättämään ja keväällä tarkasteltuun lakiehdotukseen.

Kun Bruno Retailleau oli vielä senaattori eikä vielä sisäministeri, hän piti nykyisiä keskusteluja eutanasiasta ”hyvin vaarallisina”. Nykyään hänen hallituksensa päämies sanoo olevansa ”henkilökohtaisesti samaa mieltä” muutama viikko sitten keskustellun lakiesityksen kanssa eikä hän aio siirtyä. Tehdään asia selväksi: laki hyväksytään, vasemmisto on voittanut tässä asiassa, kuten niin monessa muussakin, ja hallituksessa oleva pseudo-oikeisto on jälleen kerran ollut täysin hyödytön.

Lähde: European Conservative

